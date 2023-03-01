Марсель – Анси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1 марта в 22:00 по Киеву
В среду, 1 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» выяснит отношения с «Анси».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Подопечные хорвата Игора Тудора являются фаворитами предстоящего поединка. Они играют на своем поле, им противостоит середняк второго национального дивизиона – Лиги 2, а сам «Марсель» теоретически все еще остается в чемпионской борьбе с «ПСЖ» в Лиге 1. Все расклады в пользу провансальцев.
Марсель – Анси. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции
В Украине матч будет транслировать YouTube-канал «Футбол 2.0».
Марсель – Анси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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