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Кубок Франции
Марсель
01.03.2023 22:00 - : -
Анси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 марта 2023, 15:18 | Обновлено 01 марта 2023, 15:25
259
0

Марсель – Анси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1 марта в 22:00 по Киеву

01 марта 2023, 15:18 | Обновлено 01 марта 2023, 15:25
259
0
Марсель – Анси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» выяснит отношения с «Анси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Подопечные хорвата Игора Тудора являются фаворитами предстоящего поединка. Они играют на своем поле, им противостоит середняк второго национального дивизиона – Лиги 2, а сам «Марсель» теоретически все еще остается в чемпионской борьбе с «ПСЖ» в Лиге 1. Все расклады в пользу провансальцев.

Марсель – Анси. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции

В Украине матч будет транслировать YouTube-канал «Футбол 2.0».

Марсель – Анси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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