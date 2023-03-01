Франция01 марта 2023, 23:15 | Обновлено 01 марта 2023, 23:36
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Теннисный счет от Тулузы. Нант обыграл Ланс в четвертьфинале Кубка Франции
В 1/4 финала «Тулуза» разгромила команду «Родез» со счетом 6:1
01 марта 2023, 23:15 | Обновлено 01 марта 2023, 23:36
107
0
В 1/4 финала Кубка Франции «Нант» дома обыграл «Ланс» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.
В другом четвертьфинальном поединке «Тулуза» разгромила команду «Родез» с теннисным счетом 6:1.
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Кубок Франции
1/4 финала, 1 марта
Тулуза – Родез – 6:1
Голы: Абухляль, 5, Ван ден Бомен, 7, Даллинга, 10, 51 (пен), Шаиби, 21, Суасо, 38 – Юнусса, 69.
Нант – Ланс – 2:1
Голы: Делор, 31 (пен), 59 (пен) – Фофана, 28.
События матча
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Анди Делорт (Нант).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Анди Делорт (Нант).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Ланс).
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