Теннисный счет от Тулузы. Нант обыграл Ланс в четвертьфинале Кубка Франции

В 1/4 финала Кубка Франции «Нант» дома обыграл «Ланс» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

В другом четвертьфинальном поединке «Тулуза» разгромила команду «Родез» с теннисным счетом 6:1.

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Кубок Франции

1/4 финала, 1 марта

Тулуза – Родез – 6:1

Голы: Абухляль, 5, Ван ден Бомен, 7, Даллинга, 10, 51 (пен), Шаиби, 21, Суасо, 38 – Юнусса, 69.

Нант – Ланс – 2:1

Голы: Делор, 31 (пен), 59 (пен) – Фофана, 28.