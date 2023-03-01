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Кубок Франции
Нант
01.03.2023 19:15 – FT 2 : 1
Ланс
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Франция
01 марта 2023, 23:15 | Обновлено 01 марта 2023, 23:36
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Теннисный счет от Тулузы. Нант обыграл Ланс в четвертьфинале Кубка Франции

В 1/4 финала «Тулуза» разгромила команду «Родез» со счетом 6:1

01 марта 2023, 23:15 | Обновлено 01 марта 2023, 23:36
107
0
Теннисный счет от Тулузы. Нант обыграл Ланс в четвертьфинале Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/4 финала Кубка Франции «Нант» дома обыграл «Ланс» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

В другом четвертьфинальном поединке «Тулуза» разгромила команду «Родез» с теннисным счетом 6:1.

Кубок Франции

1/4 финала, 1 марта

Тулуза – Родез – 6:1

Голы: Абухляль, 5, Ван ден Бомен, 7, Даллинга, 10, 51 (пен), Шаиби, 21, Суасо, 38 – Юнусса, 69.

Нант – Ланс – 2:1

Голы: Делор, 31 (пен), 59 (пен) – Фофана, 28.

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Анди Делорт (Нант).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Анди Делорт (Нант).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Ланс).
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Кубок Франции по футболу Тулуза Родез Аверон Нант Ланс Анди Делор Секо Фофана видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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