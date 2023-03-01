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Кубок Франции
Лион
28.02.2023 22:10 – FT 2 : 1
Гренобль
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Франция
01 марта 2023, 01:59 | Обновлено 01 марта 2023, 02:42
22
0

Лион обыграл Гренобль и пробился в полуфинал Кубка Франции

В первом тайме для хозяев поля забили Брэдли Баркола и Джеффиньо

01 марта 2023, 01:59 | Обновлено 01 марта 2023, 02:42
22
0
Лион обыграл Гренобль и пробился в полуфинал Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеффиньо

В 1/4 финала Кубка Франции «Лион» дома «Гренобль» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

В первом тайме для хозяев забили Брэдли Баркола и Джеффиньо. Во второй половине гости отыграли лишь один мяч усилиями Амина Сбаи.

Остальные три четвертьфинальных матча пройдут 1 марта: Нант – Ланс, Тулуза – Родез, Марсель – Анси. Соперник «Лиона» в полуфинале определится затем после жеребьевки.

Кубок Франции

1/4 финала, 28 февраля.

Лион – Гренобль – 2:1

Голы: Баркола, 24, Джеффиньо, 38 – Сбаи, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Amine Sbai (Гренобль).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Jefferson Ruan Pereira dos Santos (Лион).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Bradley Barcola (Лион).
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Кубок Франции по футболу Лион Гренобль Брэдли Баркола Джеффиньо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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