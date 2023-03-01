Лион обыграл Гренобль и пробился в полуфинал Кубка Франции

В 1/4 финала Кубка Франции «Лион» дома «Гренобль» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

В первом тайме для хозяев забили Брэдли Баркола и Джеффиньо. Во второй половине гости отыграли лишь один мяч усилиями Амина Сбаи.

Остальные три четвертьфинальных матча пройдут 1 марта: Нант – Ланс, Тулуза – Родез, Марсель – Анси. Соперник «Лиона» в полуфинале определится затем после жеребьевки.

Кубок Франции

1/4 финала, 28 февраля.

Лион – Гренобль – 2:1

Голы: Баркола, 24, Джеффиньо, 38 – Сбаи, 74