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Англия
27 февраля 2023, 03:15 |
7
0

Лестер – Блэкберн. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 28 февраля в 21:30 по Киеву

27 февраля 2023, 03:15 |
7
0
Лестер – Блэкберн. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля на «Кинг Пауэр» пройдет матч 1/8 финала кубка Англии, в котором «Лестер» встретится с «Блэкберном». Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

Лестер

Команда смогла прибавить, если сравнивать с той ситуацией, которая была в августе-сентябре. Провалившись на старте, потом лисы достаточно активно набирали очки, чтобы не думать больше всерьез о перспективах понижения в Чемпионшип. Но, с другой стороны, понятно, что ни на что более-менее серьезное претендовать не получится, даже финиш в экваторе таблицы выглядит потолком возможностей. Тем важнее для подопечных Брендана Роджерса компенсировать неудачи в Премьер-Лиге за счет других турниров. Неплохо клуб смотрелся в Кубке Лиги - там он уступил только в январе Ньюкаслу, будущему финалисту. В другом, нынешнем турнире пока что были уж очень простые противники - Джиллингем и Уолсолл. С обоими на выезде получилось сыграть на 1-0.

Блэкберн

Клуб, при своем статусе 1-го чемпиона времен Премьер-Лиги, докатился до выступлений в Лиге 1. Но постепенно получилось вернуться в Чемпионшип и закрепиться там. В прошлом розыгрыше бродяги там дошли до достаточно высокого 8-го места. Чтобы добиться улучшения результатов, летом позвали Томасона. Йон-Даль показал, что перспективен как тренер, но это было со шведским Мальме (если не считать неудачный опыт с Родой в 2013/2014). Пока что нельзя сказать, что все получилось - играют примерно на уровне прошлого розыгрыша. Правда, с конца января получилось начать беспроигрышную серию. И после 3-1 на поле КПР получилось подняться даже на 4-е место. Параллельно получилось и в кубке выбить последовательно Норвич с Бирмингемом (синим - в переигровке).

Статистика личных встреч

Крайний официальный матч закончился ничьей 1-1. Но это происходило аж в 2014-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Блєкберна фактически нет шансов зацепиться за хороший результат. Лестер на своем поле должен обыграть гостей из Чемпионшипа при форе -1 гол с коэффициентом - 1,65 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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