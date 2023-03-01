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Кубок Англии
Лестер
28.02.2023 21:30 – FT 1 : 2
Блэкберн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2023, 06:37 | Обновлено 01 марта 2023, 06:55
158
0

Лестер – Блэкберн – 1:2. Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

01 марта 2023, 06:37 | Обновлено 01 марта 2023, 06:55
158
0
Лестер – Блэкберн – 1:2. Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

«Лестер» неожиданно уступил «Блэкберну» (1:2), команде из Чемпионшипа.

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Лестер – Блэкберн – 1:2

Голы: Ихеаначо, 67 – Долан, 33, Шмодикс, 52

Видеообзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Блэкберн.
33’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Блэкберн.
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Кубок Англии по футболу Лестер Блэкберн видео голов и обзор Келечи Ихеаначо
Источник Sport.ua
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