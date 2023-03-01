Англия01 марта 2023, 06:37 | Обновлено 01 марта 2023, 06:55
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Лестер – Блэкберн – 1:2. Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии
01 марта 2023, 06:37 | Обновлено 01 марта 2023, 06:55
158
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Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.
«Лестер» неожиданно уступил «Блэкберну» (1:2), команде из Чемпионшипа.
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Лестер – Блэкберн – 1:2
Голы: Ихеаначо, 67 – Долан, 33, Шмодикс, 52
Видеообзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Блэкберн.
33’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Блэкберн.
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