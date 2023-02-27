28 февраля на «Bet365 Стэдиум» пройдет матч 1/8 финала кубка Англии, в котором «Сток Сити» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 20:15 по европейскому времени.

Сток Сити

Клуб с десяток лет назад был крепким середняком Премьер-Лиги с интересным составом, в котором хватало именитых специалистов. В 2011-м гончары подтвердили свой класс, сумев впервые в истории дойти до финала в кубке. Но потом было резкое падение, более того, ни разу всерьез претендовать на возвращение из Чемпионшипа всерьез не получалось. Прошлый сезон, например, принес на этом уровне 15-е место - ниже экватора. Сейчас результаты даже скромнее, фактически подопечные Алекса Нила держатся в низах второй десятки. В последних турах обыграть получилось только кризисный Хаддерсфилд, а на выходных - еще и Миллуолл. Да, в кубке при этом прошли 2-х противников, но ими были скромные Хартлпул и Стивенейдж.

Брайтон

Команда в этом сезоне снова продавала ведущих футболистов - и летом, и даже в январе, когда ушел Троссард. Более того, в начале осени в Челси сманили Грэма Поттера. Но при этом попали, похоже, в десятку, пригласив на место англичанина Роберто Де Дзерби. Итальянец быстро освоился на Туманном Альбионе и эффективно перестроил игру Альбиона под себя. В итоге к концу зимы получилось пробиться даже в число претендентов на выход в еврокубки. Правда, последние туры были не самыми успешными - при победе над валящимся Борнмутом взяли по ничьей с Лестером и Кристал Пэлас, а прямому конкуренту, Фулхэму, и вовсе проиграли. Прошлый тур АПЛ клуб пропустил - соперник, Ньюкасл, играл в финале Кубка Лиги. Так что было время для подготовки к матчу со Стоком. Кстати, в прошлых раундах были соперники посильнее, Мидлсбро и Ливерпуль, причем красных разбили 3-0.

Статистика личных встреч

Всего было проведено 13 матчей, и Брайтон победил только однажды, в 2001-м году. Впрочем, после того, как в 2018-м Сток вылетел из АПЛ, клубы не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не считают, что Стоку как-то поможет даже фактор поля. Рекомендуем ставить на Брайтон, еще и используя фору -1 гол с коэффициентом - 1,92 по Parimatch.