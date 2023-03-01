Кубок Англии
Англия01 марта 2023, 05:20 | Обновлено 01 марта 2023, 05:53
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Сток Сити – Брайтон – 0:1. Де Дзерби – в четверфинале. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии
01 марта 2023, 05:20 | Обновлено 01 марта 2023, 05:53
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Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.
«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», минимально выиграл у «Сток Сити» (1:0).
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Сток Сити – Брайтон – 0:1
Гол: Эван Фергюсон, 30
Видеообзор матча
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Брайтон).
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