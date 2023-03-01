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  4. Сток Сити – Брайтон – 0:1. Де Дзерби – в четверфинале. Видео гола и обзор
Кубок Англии
Сток Сити
28.02.2023 21:15 – FT 0 : 1
Брайтон
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Англия
01 марта 2023, 05:20 | Обновлено 01 марта 2023, 05:53
160
0

Сток Сити – Брайтон – 0:1. Де Дзерби – в четверфинале. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

01 марта 2023, 05:20 | Обновлено 01 марта 2023, 05:53
160
0
Сток Сити – Брайтон – 0:1. Де Дзерби – в четверфинале. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», минимально выиграл у «Сток Сити» (1:0).

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Сток Сити – Брайтон – 0:1

Гол: Эван Фергюсон, 30

Видеообзор матча

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Брайтон).
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Кубок Англии по футболу Сток Сити Роберто Де Дзерби Брайтон видео голов и обзор Эван Фергюсон
Источник Sport.ua
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