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Англия
26 февраля 2023, 19:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:56
412
0

Чуть ниже среднего балла. Известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом

Украинец проявить себя не смог

26 февраля 2023, 19:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:56
412
0
Чуть ниже среднего балла. Известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

В воскресенье, 26 февраля, в 25-м туре Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле встречался с «Челси». В присутствие 61 613 зрителей «шпоры» нанесли «пенсионерам» поражение со счетом 0:2.

В рядах «Челси» в матче принял участие украинский вингер Михаил Мудрик, который появился на замену на 83-й минуте. От портала Whoscored 22-летний игрок получил за проведенное время оценку 5,9 балла. Она оказалась немногим ниже средней оценки по «Челси», которая составила 6,29 балла.

Лучшим в матче в составе «Челси» признан защитник Тьягу Силва, получивший 6,7 балла. Лучшим игроком встречи стал хавбек «Тоттенхэма» Эмерсон, удостоенный оценки 7,9.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, имея в активе 31 очко. У «Тоттенхэма» 5-я позиция и 45 пунктов.

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Тоттенхэм – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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