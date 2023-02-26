Чуть ниже среднего балла. Известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом

В воскресенье, 26 февраля, в 25-м туре Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле встречался с «Челси». В присутствие 61 613 зрителей «шпоры» нанесли «пенсионерам» поражение со счетом 0:2.

В рядах «Челси» в матче принял участие украинский вингер Михаил Мудрик, который появился на замену на 83-й минуте. От портала Whoscored 22-летний игрок получил за проведенное время оценку 5,9 балла. Она оказалась немногим ниже средней оценки по «Челси», которая составила 6,29 балла.

Лучшим в матче в составе «Челси» признан защитник Тьягу Силва, получивший 6,7 балла. Лучшим игроком встречи стал хавбек «Тоттенхэма» Эмерсон, удостоенный оценки 7,9.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, имея в активе 31 очко. У «Тоттенхэма» 5-я позиция и 45 пунктов.