Фортуна Ситтард

В воскресенье, 26 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» сыграл на выезде с командой «Фортуна» из Ситтарда.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Роттердама, с которым донецкому «Шахтеру» придется выяснить отношения в 1/8 финала Лиги Европы – 9 и 16 марта.

Игроки «Фейеноорда» победили без лишней нервотрепки. Еще до перерыва они повели в счете 3:0, а во втором тайме уверенно довели встречу до победного финала.

В таблице чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» остается единоличным лидером, имея 52 очка после 23-х матчей. Вторым идет «АЗ Алкмар», у которого 47 пунктов после 23-х игр.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур

«Фортуна» – «Фейеноорд» – 2:4

Голы: Наварро, 10 автогол (0:1). Виффер, 16 (0:2). Хименес, 43 (0:3). Дуарте, 48 (1:3). Игор Пайшао, 63 (1:4). Сиовас, 84 (2:4).