Шахтеру будет сложно. Фейеноорд лидирует в Нидерландах и мало проигрывает

«Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против «Фейеноорда», который в нынешнем сезоне нацелен впервые с 2017 года выиграть титул чемпиона Нидерландов.

Команда Арне Слота потерпела лишь одно поражение в 22-х турах, опережая «Аякс» на три очка. У «Фейе» достаточно много ничейных результатов - 7, третья по силе атака и вторая лучшая оборона чемпионата.

Всего у команды в сезоне три поражения: одно в чемпионате и два в группе Лиги Европы. «Фейенорд» уступил «Лацио» и «Штурму», но завершил квартет на 1-м месте и сразу вышел в 1/8 финала.

Матчи Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.