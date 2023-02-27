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Чемпионат Нидерландов
Фортуна Ситтард
26.02.2023 13:15 – FT 2 : 4
Фейеноорд
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Нидерланды
27 февраля 2023, 19:22 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:31
143
0

ВИДЕО. Плоды давления. Как Фейеноорд в гостях обыграл Фортуну

Будущий соперник «Шахтера» провел победный матч в чемпионате Нидерландов

27 февраля 2023, 19:22 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:31
143
0
ВИДЕО. Плоды давления. Как Фейеноорд в гостях обыграл Фортуну
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, в 23-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» сыграл на выезде с командой «Фортуна» из Ситтарда.

Игра завершилась уверенной победой коллектива из Роттердама – 4:2. Будущий соперник донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы (матчи – 9 марта в Варшаве, 16-го в Роттердаме) провел весь поединок с позиции силы: доминировал, владел перевесом и действовал, по большому счету, с хорошим игровым запасом.

В таблице чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» остается единоличным лидером, имея 52 очка после 23-х матчей. Вторым идет «Аякс», у которого 49 пунктов после 23-х игр.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Димитрис Сиовас (Фортуна Ситтард).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Дерой Дуарте (Фортуна Ситтард).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Фейеноорд).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Химо Наварро (Фортуна Ситтард).
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Источник Sport.ua
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