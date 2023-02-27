Фортуна Ситтард

В воскресенье, 26 февраля, в 23-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» сыграл на выезде с командой «Фортуна» из Ситтарда.

Игра завершилась уверенной победой коллектива из Роттердама – 4:2. Будущий соперник донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы (матчи – 9 марта в Варшаве, 16-го в Роттердаме) провел весь поединок с позиции силы: доминировал, владел перевесом и действовал, по большому счету, с хорошим игровым запасом.

В таблице чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» остается единоличным лидером, имея 52 очка после 23-х матчей. Вторым идет «Аякс», у которого 49 пунктов после 23-х игр.