Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Надежда КОЛБ: «9 лет назад мы в Крыму были силой, мы были свободны»
Другие новости
26 февраля 2023, 14:23 |
495
0

ФОТО. Надежда КОЛБ: «9 лет назад мы в Крыму были силой, мы были свободны»

Украинская теннисистка – о начале оккупации

26 февраля 2023, 14:23 |
495
0
ФОТО. Надежда КОЛБ: «9 лет назад мы в Крыму были силой, мы были свободны»
Инстаграм Надежды Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб опубликовала в инстаграме пост, в котором вспомнила, как 9 лет назад началась оккупация Крыма.

«26 февраля 2014! За день до «зеленых рашистов». Мы были силой, мы были дома, мы были свободны! На следующий день жизнь двух миллионов крымчан изменится. 9 лет войны. Молю небеса, чтобы не юбилей в следующем году.

P.S. Фото с флагом и Мариной сделано позже, 14 марта в Евпатории возле памятника Т.Г. Шевченко за несколько дней до «референдума» и нашего выезда... на митинге под бдительным прицелом войск России», – написала Надежда.

По теме:
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Хулиган. Свитолина отпраздновала первый день рождения своего песика
ФОТО. Фонсека в матче с Брестом поддержал Украину
Надежда Колб Марина Колб фото
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков
Футбол | 26 февраля 2023, 11:47 1
Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков
Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков

Плюс Моргун, Леднев и Бенито

Без сенсации. Алькарас вырвал победу у чилийца в Рио, защищая трофей
Теннис | 26 февраля 2023, 04:05 0
Без сенсации. Алькарас вырвал победу у чилийца в Рио, защищая трофей
Без сенсации. Алькарас вырвал победу у чилийца в Рио, защищая трофей

Молодой испанец в трех сетах обыграл Николаса Харри

Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Футбол | 25.02.2023, 18:55
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Футбол | 25.02.2023, 18:37
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Бокс | 25.02.2023, 21:58
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53 1
Бокс
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
25.02.2023, 19:16 4
Футбол
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
24.02.2023, 16:34 52
Футбол
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности