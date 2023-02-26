ФОТО. Надежда КОЛБ: «9 лет назад мы в Крыму были силой, мы были свободны»

Украинская теннисистка Надежда Колб опубликовала в инстаграме пост, в котором вспомнила, как 9 лет назад началась оккупация Крыма.

«26 февраля 2014! За день до «зеленых рашистов». Мы были силой, мы были дома, мы были свободны! На следующий день жизнь двух миллионов крымчан изменится. 9 лет войны. Молю небеса, чтобы не юбилей в следующем году.

P.S. Фото с флагом и Мариной сделано позже, 14 марта в Евпатории возле памятника Т.Г. Шевченко за несколько дней до «референдума» и нашего выезда... на митинге под бдительным прицелом войск России», – написала Надежда.