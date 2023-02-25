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Чемпионат Англии
Борнмут
25.02.2023 19:30 – FT 1 : 4
Манчестер Сити
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Англия
25 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 25 февраля 2023, 21:26
1090
2

Холанд снова забил. Борнмут без Забарного разгромно уступил Ман Сити

«Горожане» гонятся за «Арсеналом»

25 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 25 февраля 2023, 21:26
1090
2
Холанд снова забил. Борнмут без Забарного разгромно уступил Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

Счет в матче открыл Хулиан Альварес на 15-й минуте. Спустя 14 минут гол на свой счет записал звездный норвежец Эрлинг Холанд, а в самом конце первого тайма счет до разгромного довел Фил Фоден.

Во второй 45-минутке игроки «Ман Сити» не забивали, однако благодаря автоголу Крис Мефама смогли сделать счет 4:0. Тем не менее, футболистам «Борнмута» все же удалось забить гол престижа. На 83-й минуте игры Джефферсон Лерма поразил ворота Эдерсона.

В структуре «Борнмута» находится украинский защитник Илья Забарный, однако он пока что не играет за команду, так как травмировал ступню и лодыжку. Скорее всего, дебют Забарного стоит ожидать после 4 марта.

Сейчас «Сити» занимает вторую позицию в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 55 очков после 25 туров. У лидера АПЛ «Арсенала» на одну игру и два очка больше.

Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур. 25 февраля

Борнмут – Манчестер Сити – 1:4

Голы: Лерма, 83 – Альварес, 15, Ходланд, 29, Фоден, 45, Мефам, 51 (автогол)

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Манчестер Сити Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Фил Фоден Илья Забарный
Источник Sport.ua
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на мою думку, гру зробив Фоден. Холанд забив діжурний гол.
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