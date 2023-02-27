25.02.2023 19:30 – FT 1 : 4
Англия27 февраля 2023, 04:22 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:40
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Борнмут – Манчестер Сити – 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
27 февраля 2023, 04:22 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:40
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Матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 4:1 в пользу «горожан».
Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур
«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:4
Голы: Лерма, 83 – Альварес, 15, Холанд, 29, Фоден, 45, Мефам, 51 (автогол)
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Лерма (Борнмут).
51’
ГОЛ ! Автогол забил Крис Мефам (Борнмут).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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