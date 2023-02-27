Матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 4:1 в пользу «горожан».

Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур

«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:4

Голы: Лерма, 83 – Альварес, 15, Холанд, 29, Фоден, 45, Мефам, 51 (автогол)