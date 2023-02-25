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25 февраля 2023, 02:05 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:47
24
0

Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Забарный вынужден пропустить еще один матч его новой команды против высококлассного соперника

25 февраля 2023, 02:05 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:47
24
0
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 февраля, в Борнмуте на стадионе «Виталити» состоится матч двадцать пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Борнмут» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Борнмут


Участь представителей графства Дорсет в текущем розыгрыше АПЛ ощутимо незавидная. «Борнмут» под руководством Скотта Паркера начинал кампанию с цепочки неудачных выступлений и лишь в начале сентября добыл первую победу над «Ноттингем Форест», который на тот момент также обитал где-то неподалеку в подвале турнирной таблицы. Этот успех «вишни» праздновали уже во главе с нынешним главным тренером Гари О’Нилом, которому сначала дали испытательный срок в 90 дней для того, чтобы зарекомендовать себя как потенциального спасителя команды в глубоком кризисе.

Такая ротация на первых порах давала неплохие результаты, и даже против «Ньюкасла» на чужом поле «Борнмут» умудрялся зацепиться за очки (1:1). Однако время шло, а после месячного простоя из-за проведения чемпионата мира, во время которого с О’Нилом подписали уже полноценный контракт, в стане «вишень» произошло что-то такое, после чего о победах команда была вынуждена забыть на длительный срок. И вот, на прошлых выходных «Борнмут» впервые выиграл с момента возобновления чемпионата, обыграв на чужом поле «Вулверхэмптон». «Зимний» новичок команды из Дорсета, украинский центральный защитник Илья Забарный, за ходом этой игры наблюдал с помощью трансляции, так как до апреля будет восстанавливаться после травмы стопы. Следовательно, три месяца с О’Нилом во главе «вишни» будут отмечать без него.

Манчестер Сити


И, скорее всего, главный тренер «Борнмута» не захочет в последствии прокручивать в памяти матч своей команды против «Манчестер Сити», который состоится в знаковый для него лично день. Коллектив Хосепа Гвардиолы, как и каждый из английских клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, не сумел добыть победу в первом матче своей дуэли, сыграв вничью против немецкого РБ «Лейпциг» посреди недели (1:1). Этот результат в последствии рискует подпортить планы «горожан» в середине марта, когда команде и без того предстоит сыграть против двух лондонских команд, «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма», на фоне дуэли против «Ньюкасла» и в контексте встречи против «Ливерпуля» после международной паузы.

А поскольку «Манчестер Сити» все еще живет в атмосфере чемпионской гонки против «Арсенала», очки команде Гвардиолы очень даже нужны. Во встрече на «Эмирейтс» «горожане» праздновали успех (3:1), однако через три дня после этого упустили победу над «Ноттингем Форест», и через чуть большую паузу повторили данный сценарий в еврокубковой игре. Иначе как кризисом жанра такое совпадение назвать не получится, и, скорее всего, Гвардиола уже чувствует приближающийся потолок возможностей его команды. Именно поэтому в последнее время испанец постоянно меняет тактику игры своей команды, хотя потенциал для ротации у него, будем откровенны, не так уж и велик.

Ориентировочные составы


«Борнмут»: Нето – Земура, Сенеси, Стивенс, Смит – Лерма, Биллинг – Антони, Траоре, Уаттара – Соланке.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Диаш, Уокер – Б. Силва, Родри – Грилиш, Гюндоган, Палмер, Фоден – Холанд.

Не сыграют: Брукс, Келли, Кук, Забарный, Земура, Лерма, Станислас, Тавернье – Менди, Стоунз, де Брюйне, Лапорт.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке фавориты отпраздную уверенный успех. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-1,5) с коэффициентом 1.83 по линии Parimatch.

25 февраля, суббота

«Борнмут» – «Манчестер Сити»
Борнмут. «Виталити». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:3
Parimatch
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Борнмут Манчестер Сити прогнозы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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