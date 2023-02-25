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  4. Цуренко узнала первую соперницу в квалификации турнира в Монтеррее
WTA
25 февраля 2023, 16:12 |
268
0

Цуренко узнала первую соперницу в квалификации турнира в Монтеррее

Леся начнет отбор матчем с итальянкой

25 февраля 2023, 16:12 |
268
0
Цуренко узнала первую соперницу в квалификации турнира в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) выступит в квалификации турнира WTA 250 в Мексике.

В первом круге отбора 33-летняя украинка встретится с Камиллой Розателло (№239 WTA) из Италии. Ранее теннисистки между собой не играли.

Ранее Цуренко не смогла доиграть матч первого круга основы на аналогичном турнире в мексиканской Мериде.

Отметим, что призовой фонд соревнований под названием Monterrey Open составляет $259,303.

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Источник Sport.ua
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