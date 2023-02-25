Цуренко узнала первую соперницу в квалификации турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) выступит в квалификации турнира WTA 250 в Мексике.

В первом круге отбора 33-летняя украинка встретится с Камиллой Розателло (№239 WTA) из Италии. Ранее теннисистки между собой не играли.

Ранее Цуренко не смогла доиграть матч первого круга основы на аналогичном турнире в мексиканской Мериде.

Отметим, что призовой фонд соревнований под названием Monterrey Open составляет $259,303.

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