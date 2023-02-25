WTA25 февраля 2023, 16:12 |
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Цуренко узнала первую соперницу в квалификации турнира в Монтеррее
Леся начнет отбор матчем с итальянкой
25 февраля 2023, 16:12 |
268
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) выступит в квалификации турнира WTA 250 в Мексике.
В первом круге отбора 33-летняя украинка встретится с Камиллой Розателло (№239 WTA) из Италии. Ранее теннисистки между собой не играли.
Ранее Цуренко не смогла доиграть матч первого круга основы на аналогичном турнире в мексиканской Мериде.
Отметим, что призовой фонд соревнований под названием Monterrey Open составляет $259,303.
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