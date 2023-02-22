Цуренко не смогла продолжить матч против 1-й ракетки мира в парном разряде
Леся снялась после проигранного первого сета Синяковой
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 100) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Мериде (Мексика).
В 1/16 финала она сыграла с Катериной Синяковой (Чехия, WTA 47), однако не смогла продолжить поединок после проигранного первого сета.
WTA 250 Мерида. Хард. 1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) [Q] – Катерина Синякова (Чехия) [4] – 5:7, RET., Цуренко
Интересно, что Синякова является первой ракеткой мира в парном разряде.
В следующем раунде Синякова встретится с Исалин Бонавантюр из Бельгии.
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