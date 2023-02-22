Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко не смогла продолжить матч против 1-й ракетки мира в парном разряде
WTA
22 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 00:47
110
0

Цуренко не смогла продолжить матч против 1-й ракетки мира в парном разряде

Леся снялась после проигранного первого сета Синяковой

22 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 00:47
110
0
Цуренко не смогла продолжить матч против 1-й ракетки мира в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 100) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Мериде (Мексика).

В 1/16 финала она сыграла с Катериной Синяковой (Чехия, WTA 47), однако не смогла продолжить поединок после проигранного первого сета.

WTA 250 Мерида. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Катерина Синякова (Чехия) [4] – 5:7, RET., Цуренко

Интересно, что Синякова является первой ракеткой мира в парном разряде.

В следующем раунде Синякова встретится с Исалин Бонавантюр из Бельгии.

По теме:
Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Цуренко снова в первой сотне, Ястремская потеряла 23 позиции
Цуренко в борьбе обыграла итальянку и вышла в основу турнира в Мексике
Леся Цуренко Катерина Синякова WTA Мерида
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Футбол | 21 февраля 2023, 02:17 2
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану

Украинский защитник на прошлой неделе запомнился не только голом, но и милым поступком

Свентек уничтожила финалистку US Open 2021 и выиграла 10-й матч в сезоне
Теннис | 21 февраля 2023, 18:27 0
Свентек уничтожила финалистку US Open 2021 и выиграла 10-й матч в сезоне
Свентек уничтожила финалистку US Open 2021 и выиграла 10-й матч в сезоне

Ига уверенно стартовала на турнира серии WTA 1000 в городе Дубай, обыграв Лейлу Фернандес

Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Бокс | 21.02.2023, 17:11
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 21.02.2023, 15:35
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Бокс | 21.02.2023, 19:11
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
21.02.2023, 05:39 20
Футбол
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 5
Теннис
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
20.02.2023, 15:05
Футбол
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
20.02.2023, 13:15 32
Теннис
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
20.02.2023, 13:43 15
Теннис
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
21.02.2023, 18:30
Война
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
20.02.2023, 12:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности