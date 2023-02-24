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  4. Сергей ПАЛКИН: «Фейенорд – это лучше, чем Арсенал»
Лига Европы
24 февраля 2023, 18:39 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:02
943
2

Сергей ПАЛКИН: «Фейенорд – это лучше, чем Арсенал»

Генеральный директор «Шахтера» – о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля 2023, 18:39 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:02
943
2
Сергей ПАЛКИН: «Фейенорд – это лучше, чем Арсенал»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результат жеребьевки пар 1/8 финала Лиги Европы, согласно которому «горняки» сыграют с нидерландским «Фейенордом» из Роттердама.

– Во всяком случае, это лучше, чем лондонский «Арсенал». Потому что нам сначала объявили, что соперником будет именно «Арсенал», и сердце немного йокнуло, а потом сказали, что это ошибочно. А Роттердам – знаковый город для нас: новый тренерский штаб Игора Йовичевича был представлен там летом, поэтому для тренеров и клуба это событие знаменательно. Хотя, если проанализировать последние полгода с тех пор, как мы начали выступления в чемпионате Украины и группе Лиги чемпионов, мне кажется, для нашего клуба нет никакой разницы, с кем играть. Ведь выработана такая клубная ДНК, позволяющая обыграть любого соперника, или, по крайней мере, выглядеть достойно, потому что даже проиграть можно достойно. Вчерашний поединок показал, что из сложнейших ситуаций мы выходим с высоко поднятой головой. Самое главное, что демонстрируем характер и жажду победы. Это важно. А «Фейеноорд» – очень хороший клуб, хорошо нам знаком, мы с ним играли. Они нам очень помогают в благотворительной деятельности, мы с ними хорошо сотрудничаем. Поэтому будет очень приятно снова приехать в Роттердам и встретиться с нашими добрыми старыми друзьями.

– Какое-то мнение относительно шансов «Шахтера» в этой Лиге Европы имеете?

– У нас всегда есть шансы, даже в Лиге чемпионов. Если серьезно, то сегодня, в условиях войны, горизонт планирования – максимум одна-две недели. И в клубе такая же ситуация с точки зрения планирования и спортивных результатов. Поэтому идем от матча к матчу. И я надеюсь, что мы будем ежедневно становиться лучше, ведь пришли новые ребята, которые освежили команду. К примеру, вчера вышел Кевин, и те минуты, что он был на поле, провел шикарно: забил гол, который вывел нас в следующую стадию. Это свидетельствует о том, что наши новички – игроки с хорошим уровнем, характером. И я верю, что они от игры к игре будут помогать все больше.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Лига Европы жеребьевка Лиги Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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avk2307
Особенно прикольно, Що Роттердам для нас знакове місто.
А Роттердам + взагалі   хороший проект
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+2
Первый Среди Равных
Спасибо кэп.
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0
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