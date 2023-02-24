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Лига Европы
24 февраля 2023, 13:20 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:31
25330
43

Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки ЛЕ

24 февраля 2023, 13:20 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:31
25330
43
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Соперником донецкого «Шахтера» стала команда Фейеноорд (Нидерланды). Первый матч горняки сыграют на условно домашней арене 9 марта, а ответный – в гостях 16 марта.

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В 1/8 финала 8 победителей групп Лиги Европы сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Победители групп Лиги Европы имеют преимущество своего поля – ответные матчи они проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Накануне «Шахтер» Донецк по пенальти сумел обыграть французский «Ренн» и вышел в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/8 финала

Даты матчей – 9 и 16 марта

  • Унион Берлин (Германия) – Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Севилья (Испания) – Фенербахче (Турция)
  • Ювентус (Италия) – Фрайбург (Германия)
  • Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия)
  • Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия) – Бетис (Испания)
  • Рома (Италия) – Реал Сосьедад (Испания)
  • Шахтер (Украина) – Фейеноорд (Нидерланды)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 43
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Алексей Ильин
Шансы 50 на 50. Шахтёр ещё будет набирать форму, не удивлюсь как вылету так и лёгкому проходу. Пройти в 1/4 в сложившихся обстоятельствах - это будет подвиг
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+7
Nordenus
Нормальный жребий, могло быть хуже. Можно играть.
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+6
K_Sarioglo@i.ua
Один з найкращих жеребів. Команд з топ-ліг (Іспанія, Німеччина, Англія) нас оминули. Фенербахче і Жиллуа не факт що були б легші. А нарікати на те, що не потрапили на Ференцварош, ну це взагалі було б везіння максимальне...До того ж є й плюс порівняно з жеребом проти Ференцвароша - з голландцями зараз стосунки в нас значно кращі ніж з угорцями.
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+5
u6464u
Поганий , чи гарний суперник Феєноорд  ми дізнаємось тільки 16 березня .
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+5
MYV
Нормальний жереб💪Головне - вдалося уникнути на цій стадії Арсенала чи двох Реалів, та й Фрайбург зараз на підйомі
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+5
Умник
Лидер Чемпионата Голландии
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
nivavn
Цікаве буде протистояння. Фейі програвали дуже давно в оф матчах...
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+3
Maks Krot
Нормальный жребий ,могло быть конечно лучше ,ну могло быть и хуже .Да не будет от перебора карточек почти вся защита ,ну может другие которые их заменят сыграют не плохо,главное чтобы у Стёпы не было серейзной травмы и он играл  ,да Корниеко Швед Крыськив и петряк готовы были к матчу. Шансы на выход есть ,а это самое главное. Успеха и Удачи  Шахтёр .все ждём выход в 1/4!!!
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+2
Умник
Защита на матч с Фейенордом вместо дисквалифицированых Бондаря Матвиенко Конопли будут тейлор Ракицкий Кузик или Фарина.
Интересно интересно
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+2
Показать Скрыть 6 ответов
AЛВ
Шахтарю  удачі в матчах з Феєнордом.!!!
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+2
Svyatoslav Malyts
ТОПи на цій стадії розійшлись. Ох і 1/4 буде в цьому розіграші ЛЄ. Шахтарю, успіху. 
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+2
romanchik.8409
Хороший жребий 
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+2
Злий Глобинець
Жереб не найлегший - все-таки перша команда Нідерландів на цей момент. Але цілком "робочий", грати і проходити можна. Шахтар на момент протистояння буде в кращій формі, тому очікування в мене оптимістичні.
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+1
Mike000000
Один из лучших соперников который мог выпасть
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0
tired
Якщо не помиляюсь, в першому матчі в нас майже весь захист на дисквалі. Як воно буде.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Vbolivalnyk-Peter
Ось тільки не потрібно "шапкозакидальних" настроїв... Фееноорд зараз дуже навіть в поряді (1 місце в чемпіонаті!) Шахтарю буде дуже не просто!!! Усі сподівання на Йовічевіча - він точно щось вигадає!!!
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0
ALKOSruLKA
Я хотів суперника на літеру Ф, але більше схилявчя до Фенера/Ференцвароша... голандці сильні, на жаль
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Andrey Gambino
Маєм набрати форму до матчу бо фарту дофіга на Рен пішло.
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0
Первый Среди Равных
Хороший жереб. Найбільш бажаний варіант після отого Уніон-Жалюзі, чи Уніон-Жополиз, чи як там їх точно не пам'ятаю, вперше в житті таку команду почув. 
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0
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bzzzzzz
наверно лучший вариант который мог попасться
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0
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