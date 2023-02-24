Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Соперником донецкого «Шахтера» стала команда Фейеноорд (Нидерланды). Первый матч горняки сыграют на условно домашней арене 9 марта, а ответный – в гостях 16 марта.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала 8 победителей групп Лиги Европы сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Победители групп Лиги Европы имеют преимущество своего поля – ответные матчи они проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Накануне «Шахтер» Донецк по пенальти сумел обыграть французский «Ренн» и вышел в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/8 финала

Даты матчей – 9 и 16 марта