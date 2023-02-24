Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки ЛЕ
24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Соперником донецкого «Шахтера» стала команда Фейеноорд (Нидерланды). Первый матч горняки сыграют на условно домашней арене 9 марта, а ответный – в гостях 16 марта.
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В 1/8 финала 8 победителей групп Лиги Европы сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.
Победители групп Лиги Европы имеют преимущество своего поля – ответные матчи они проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.
Накануне «Шахтер» Донецк по пенальти сумел обыграть французский «Ренн» и вышел в 1/8 финала.
Лига Европы. 1/8 финала
Даты матчей – 9 и 16 марта
- Унион Берлин (Германия) – Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Севилья (Испания) – Фенербахче (Турция)
- Ювентус (Италия) – Фрайбург (Германия)
- Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия)
- Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Бетис (Испания)
- Рома (Италия) – Реал Сосьедад (Испания)
- Шахтер (Украина) – Фейеноорд (Нидерланды)
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