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Лига конференций
24 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:40
3029
0

Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

24 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки ЛК

24 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:40
3029
0
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

Соперником клуба «Шериф» из Молдовы, за который выступает украинский голкипер Максим Коваль, стала команда Ницца (Франция). Первый матч «Шериф» сыграет на домашней арене 9 марта, а ответный – в гостях 16 марта.

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В 1/8 финала победители 8 групп Лиги конференций сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Победители групп Лиги конференций имеют преимущество своего поля – ответные матчи они проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Лига конференций. 1/8 финала

Даты матчей – 9 и 16 марта

  • АЕК Ларнака (Кипр) – Вест Хэм (Англия)
  • Фиорентина (Италия) – Сивасспор (Турция)
  • Лацио (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Лех Познань (Польша) – Юргорден (Швеция)
  • Базель (Швейцария) – Слован Братислава (Словакия)
  • Шериф (Молдова) – Ницца (Франция)
  • Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания)
  • Гент (Бельгия) – Истанбул Башакшехир (Турция)

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Источник Sport.ua
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