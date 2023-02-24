Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

Соперником клуба «Шериф» из Молдовы, за который выступает украинский голкипер Максим Коваль, стала команда Ницца (Франция). Первый матч «Шериф» сыграет на домашней арене 9 марта, а ответный – в гостях 16 марта.

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В 1/8 финала победители 8 групп Лиги конференций сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Победители групп Лиги конференций имеют преимущество своего поля – ответные матчи они проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Лига конференций. 1/8 финала

Даты матчей – 9 и 16 марта