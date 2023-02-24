Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки ЛК
24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.
Соперником клуба «Шериф» из Молдовы, за который выступает украинский голкипер Максим Коваль, стала команда Ницца (Франция). Первый матч «Шериф» сыграет на домашней арене 9 марта, а ответный – в гостях 16 марта.
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В 1/8 финала победители 8 групп Лиги конференций сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.
Победители групп Лиги конференций имеют преимущество своего поля – ответные матчи они проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.
Лига конференций. 1/8 финала
Даты матчей – 9 и 16 марта
- АЕК Ларнака (Кипр) – Вест Хэм (Англия)
- Фиорентина (Италия) – Сивасспор (Турция)
- Лацио (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Лех Познань (Польша) – Юргорден (Швеция)
- Базель (Швейцария) – Слован Братислава (Словакия)
- Шериф (Молдова) – Ницца (Франция)
- Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания)
- Гент (Бельгия) – Истанбул Башакшехир (Турция)
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