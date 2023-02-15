Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛКИН: «ФИФА ведет украинские клубы к банкротству. Будет трудно выжить»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 16:14 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:15
1367
6

ПАЛКИН: «ФИФА ведет украинские клубы к банкротству. Будет трудно выжить»

Ситуация остается чрезвычайно сложной и напряженной, и чем она завершится – абсолютно непонятно

15 февраля 2023, 16:14 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:15
1367
6
ПАЛКИН: «ФИФА ведет украинские клубы к банкротству. Будет трудно выжить»
shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал отказ со стороны Спортивного арбитражного суда в удовлетворении иска «горняков» к ФИФА на компенсацию убытков в размере 50 миллионов евро из-за применения нормы, позволявшей футболистам-легионерам в одностороннем порядке переходить в другие клубы, что было разрешено после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«Мы считаем, что в этом случае правы на 100%. Когда ФИФА выпустила Приложение 7 [«временные правила, касающиеся исключительной ситуации, связанной с войной в Украине»], они приняли его без какой-либо оценки ситуации и без консультаций с основными пострадавшими сторонами».

Палкин добавил, что «Шахтер» не в состоянии платить гонорары агентам и футболистам, поскольку его ведущие международные звезды не имеют контрактов, а это означает, что клуб не может зарабатывать деньги на продаже игроков.

«ФИФА забрала всех наших иностранных игроков и не защитила нас от всех этих долгов. Это нелепая ситуация, которая приводит украинские клубы к банкротству».

Если ФИФА продолжит действие Приложения 7 в следующем сезоне, Палкин ожидает, что убытки «Шахтера» достигнут 70 миллионов евро. Он также раскритиковал поведение организации с начала войны, заявив, что она напрасно вмешивалась в украинский футбол. Он добавил, что его клуб был готов отпустить игроков из страны, но оставить их на контрактах.

«ФИФА не заботится об украинском футболе. Они нас не поддерживают, они просто пытаются показать кому-то, я не знаю кому, что они номер один и никто на них не повлияет и никто их не будет контролировать. ФИФА ставит себя выше закона. Нам нужно изменить это. Не только ради донецкого «Шахтера», не только ради украинских клубов. Нам нужно изменить ситуацию ради всех клубов мира».

Если ситуация сохранится, Палкин заявляет, что «Шахтеру» будет трудно выжить», добавив, что вердикт Еврокомиссии и Федерального верховного суда Швейцарии будет иметь решающее значение для будущего клуба.

«Если ФИФА продолжит убивать нас этим Приложением 7, мы понесем большие потери. Честно говоря, в данный момент я не знаю, как преодолеть эти потери. Я не знаю, какое будущее у нас будет».

Окончательного решения по жалобе «Шахтера» еще нет, но Палкин заявил, что клуб будет «идти до конца». Он также настаивал на том, что «Шахтер» хочет открыто поговорить с ФИФА о поиске решения, но руководство организации в этом не заинтересовано.

«ФИФА не хочет разговаривать. Нам нужно принять справедливое решение в отношении ФИФА. Мы не пытаемся воевать, просто чтобы воевать. Нам нужно показать, что мы одна семья, и если у одного члена семьи проблемы, все должны не разрушать, а поддерживать, особенно ФИФА. Поэтому мы продолжаем бороться и продолжаем доказывать, что решение, принятое ФИФА, было большой, большой ошибкой, и они были совершенно неправы», - считает Палкин.

По теме:
Шахтер – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
97% армии россии – уже в Украине. Британский министр оценил войну
Сергей Палкин Шахтер Донецк ФИФА российско-украинская война банкротство
Источник SportsPro
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Футбол | 15 февраля 2023, 12:27 3
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию

Игрок не захотел покидать ОАЭ

Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала
Футбол | 15 февраля 2023, 09:43 8
Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала
Отстранен судья, который забыл провести офсайдную линию в матче Арсенала

Ли Мейсон не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ

ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
Биатлон | 14.02.2023, 17:10
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15.02.2023, 00:10
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
Футбол | 14.02.2023, 21:54
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Це, звичайно, форс-мажор, але якщо фіфа стала посередині, то  має відшкодовувати втрати українських команд. Чемпіонат іде, команди грають в єврокубках.
Ответить
+2
Kovalchuk
Меньше обезьян надо было покупать
Ответить
+1
nick07
Дивно, невже Палкін не знає про офіційного листа Торгово-промислової палати України 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 щодо встановлення факту форс-мажору? та знає, інакше з нього був би хріновий президент клубу. 
Так що незрозумілий наїзд на ФІФА (ще та звісно організація), але в даному випадку якраз навпаки - ФІФА зекономили для ШД кошти на судову тяганину, адже всі легіонери мали право розірвати угоду
Ответить
0
Хутин Пуйло
Треба було інвестувати в українських гравців, а не маринувати їх в орендуполі. Інші клуби більш менш нормально виживають. А ви накупляли бразил, які вас кинули. Проблеми індіанців шерифа...
Ответить
0
donnerwetter
Придётся забыть о разных турнирах УЕФА и закрыться в скорлупе УПЛ ради сохранения футбола в Украине как вида спорта. Ведь нашей промышленности будет ещё трудней во много раз.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
14.02.2023, 22:59 2
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
15.02.2023, 13:27 3
Бокс
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
14.02.2023, 11:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности