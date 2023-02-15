ПАЛКИН: «ФИФА ведет украинские клубы к банкротству. Будет трудно выжить»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал отказ со стороны Спортивного арбитражного суда в удовлетворении иска «горняков» к ФИФА на компенсацию убытков в размере 50 миллионов евро из-за применения нормы, позволявшей футболистам-легионерам в одностороннем порядке переходить в другие клубы, что было разрешено после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«Мы считаем, что в этом случае правы на 100%. Когда ФИФА выпустила Приложение 7 [«временные правила, касающиеся исключительной ситуации, связанной с войной в Украине»], они приняли его без какой-либо оценки ситуации и без консультаций с основными пострадавшими сторонами».

Палкин добавил, что «Шахтер» не в состоянии платить гонорары агентам и футболистам, поскольку его ведущие международные звезды не имеют контрактов, а это означает, что клуб не может зарабатывать деньги на продаже игроков.

«ФИФА забрала всех наших иностранных игроков и не защитила нас от всех этих долгов. Это нелепая ситуация, которая приводит украинские клубы к банкротству».

Если ФИФА продолжит действие Приложения 7 в следующем сезоне, Палкин ожидает, что убытки «Шахтера» достигнут 70 миллионов евро. Он также раскритиковал поведение организации с начала войны, заявив, что она напрасно вмешивалась в украинский футбол. Он добавил, что его клуб был готов отпустить игроков из страны, но оставить их на контрактах.

«ФИФА не заботится об украинском футболе. Они нас не поддерживают, они просто пытаются показать кому-то, я не знаю кому, что они номер один и никто на них не повлияет и никто их не будет контролировать. ФИФА ставит себя выше закона. Нам нужно изменить это. Не только ради донецкого «Шахтера», не только ради украинских клубов. Нам нужно изменить ситуацию ради всех клубов мира».

Если ситуация сохранится, Палкин заявляет, что «Шахтеру» будет трудно выжить», добавив, что вердикт Еврокомиссии и Федерального верховного суда Швейцарии будет иметь решающее значение для будущего клуба.

«Если ФИФА продолжит убивать нас этим Приложением 7, мы понесем большие потери. Честно говоря, в данный момент я не знаю, как преодолеть эти потери. Я не знаю, какое будущее у нас будет».

Окончательного решения по жалобе «Шахтера» еще нет, но Палкин заявил, что клуб будет «идти до конца». Он также настаивал на том, что «Шахтер» хочет открыто поговорить с ФИФА о поиске решения, но руководство организации в этом не заинтересовано.

«ФИФА не хочет разговаривать. Нам нужно принять справедливое решение в отношении ФИФА. Мы не пытаемся воевать, просто чтобы воевать. Нам нужно показать, что мы одна семья, и если у одного члена семьи проблемы, все должны не разрушать, а поддерживать, особенно ФИФА. Поэтому мы продолжаем бороться и продолжаем доказывать, что решение, принятое ФИФА, было большой, большой ошибкой, и они были совершенно неправы», - считает Палкин.