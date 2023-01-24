Шахтер против ФИФА. Украинский клуб намерен продолжать судиться

«Шахтер» проиграл ФИФА в Спортивном арбитражном суде дело о компенсации за решение о том, что легионеры могут свободно покинуть Украину из-за вторжения россии.

Украинский клуб оценивает свои убытки более чем в 50 миллионов евро. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что клуб оспорит решение CAS в обычном суде Швейцарии (что точно не понравится ФИФА).

«Мы пойдем в Федеральный суд Швейцарии, в Еврокомиссию. Мы уверены, что ФИФА нарушает антимонопольное законодательство. Если ФИФА продлит действие своего правила (об отъезде легионеров), то мы скоро потеряем наших игроков бесплатно, у них контракты закончатся», — сказал Палкин.

Пока что правило ФИФА об отъезде легионеров действует до конца сезона 2022/23.