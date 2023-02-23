В четверг, 23 февраля, в Нанте на стадионе «Божуар» состоится ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют французский «Нант» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток испанского рефери Хосе Мария Санчес Мартинес из Лорки прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Нант



По итогу первого противостояния в данной паре на поле туринского «Альянц Стэдиум» французский «Нант» сумел зарекомендовать себя ровно так, как мы того и ожидали. Коллектив Антуана Комбуаре предельно неуступчив и компенсирует разницу в классе с соперниками убийственной реализацией голевых моментов. Как показала статистика той встречи, «канарейки» пробили в плоскость ворот лишь дважды, и при этом сумели записать на свой счет один мяч – ровно столько же, сколько и соперники, вот только им для этого понадобился перевес практически по всем показателям и семь попыток потревожить Албана Ляфона.

Поскольку матчи на данной стадии между собой разделяет всего одна неделя, тренерские штабы попросту ничего не успевают кардинально изменить в игре своих команд, поэтому в предстоящей встрече нас ждет продолжение банкета. Впрочем, «Нант» придет на него немного проголодавшимся, так как не сумел добыть очки на поле «Ланса», результаты которого в этом сезоне впечатляют, в очередном матче чемпионата (1:3). Комбуаре в этой игре применил широкую ротацию, что дает нам понять расстановку акцентов французской стороной. Дома они постараются не ударить в грязь лицом.

Ювентус



Болельщикам туринского «Ювентуса» не стоило говорить о гостевых матчах их команды в период с мая по октябрь прошлого года, так как за пределами родной арены «зебры» в то время играли просто отвратительно. Серия без побед прервалась лишь в туринском дерби против «Торино» почти за месяц до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, но сразу же после этого успеха «Юве» съездил в гости к лиссабонской «Бенфике», где и завершил свои приключения в Лиге чемпионов УЕФА (3:4). И только лишь после этого команда Массимилиано Аллегри пришла в себя хотя бы в плане выездных дуэлей, проиграв только «Наполи» с вопиющим счетом (1:5).

Так уж сложилось, что финансовые махинации в исполнении предыдущего правления туринского коллектива заставляют нас сейчас говорить лишь о непосредственно результатах команды в недавних матчах, без учета их привязки к каким-либо турнирным перспективам. Будет ли «Ювентус» вообще присутствовать среди участников Серии A в следующем сезоне, или же команду постигнет очередное понижение в классе? А как тогда быть с еврокубками, в случае успеха в кампании Лиги Европы? Впрочем, это все – лишь составляющие контекста тяжелых будней «бьянконери» в последние месяцы, тогда как на выходных они обыграли «Специю» в очередном «сухом» матче в этом сезоне (2:0). Что примечательно – сделали это на чужом поле.

Ориентировочные составы



«Нант»: Ляфон – Паллуа, Джиротто, Виктор – Коко, Мутуссами, Чиривелья, Сиссоко, Сентонз – Мохамед, Бла.

«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Бремер, Данило, Де Шильо – Рабио, Локателли, Фаджоли – Костич, Влахович, Ди Мария.

Не сыграют: Мерлен – Кайо, Ихаттарен, Милик, Миретти, Петерс, Погба, Кьеза.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева будут ближе к успеху при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

16 февраля, четверг