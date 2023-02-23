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Лига Европы
Нант
23.02.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 3
Ювентус Проходит дальше
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Лига Европы
23 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:18
66
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Этот сезон вижу в более положительном свете»

Итальянский тренер – о выходе «Ювентуса» в следующую стадию плей-офф Лиги Европы

23 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:18
66
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Этот сезон вижу в более положительном свете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку победе над «Нантом» (3:0) в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы.

«Я доволен нашей игрой, матч был непростым. Мы сыграли хорошо и воспользовались преимуществом, которое дало нам удаление Паллуа. Нам нужно увеличить скорость паса и понять: только контролируя мяч и используя всю площадь поля, можно получить преимущество.

Чемпионы отличаются от остальных, им все дается легко. Такие футболисты [как Ди Мария] повышают общий уровень команды. Он видит то, чего не видят другие. Есть разные категории футболистов, и он относится к чемпионам.

Если не учитывать «Наполи», который выступает в собственной лиге, у нас в чемпионате дела шли хорошо. Из Лиги чемпионов нас выбила «Бенфика», а в Серии А мы набрали 47 очков – как и «Интер». Это если не брать в расчет лишение нас очков. Но извне люди видят, что у «Ювентуса» 32 балла.

Я этот сезон вижу в более положительном свете. Мы играли без Погба, Ди Марии, Влаховича, Бонуччи, Куадрадо. Но зато проявили себя некоторые молодые игроки, которые в ином случае могли бы этого не сделать. Теперь все возвращаются. То, что мы попали в Лигу Европы из ЛЧ, не означает, что ее легко будет выиграть. Нужно с уважением отнестись к этому турниру, наш долг – добраться до самого конца, как и в Кубке Италии», – заявил Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Нант Лига Европы
Источник La Gazzetta dello Sport
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