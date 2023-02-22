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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 17:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 17:51
296
0

Алан ШИРЕР: «Ливерпуль был безнадежен»

Английский экс-нападающий – о встрече «Ливерпуля» с «Реалом»

22 февраля 2023, 17:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 17:51
296
0
Алан ШИРЕР: «Ливерпуль был безнадежен»
Getty Images/Global Images Ukraine

52-летний Алан Ширер, игравший в свое время за «Ньюкасл» и сборную Англии, дал оценку исходу первого матча между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они [«Ливерпуль»] были безнадежны в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и совершаешь ошибки, тебя наказывают

Когда с краю твоей штрафной подают штрафной удар, ты должен правильно защищаться. Когда Милитао вбегает, а в четырех ярдах (1 ярд = 0,9 метра. – прим.) вокруг него никого нет, то нельзя винить в этом полузащиту», – заявил Ширер.

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Алан Ширер Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Источник BBC
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