Алан ШИРЕР: «Ливерпуль был безнадежен»

52-летний Алан Ширер, игравший в свое время за «Ньюкасл» и сборную Англии, дал оценку исходу первого матча между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они [«Ливерпуль»] были безнадежны в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и совершаешь ошибки, тебя наказывают

Когда с краю твоей штрафной подают штрафной удар, ты должен правильно защищаться. Когда Милитао вбегает, а в четырех ярдах (1 ярд = 0,9 метра. – прим.) вокруг него никого нет, то нельзя винить в этом полузащиту», – заявил Ширер.