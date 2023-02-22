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  4. Как дух Кариуса помог Винисиусу и Салаху установить рекорды Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 00:29 |
435
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Как дух Кариуса помог Винисиусу и Салаху установить рекорды Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» Алиссон и Куртуа допустили грубые ошибки

22 февраля 2023, 00:29 |
435
0
Как дух Кариуса помог Винисиусу и Салаху установить рекорды Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Во вторник, 21 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Ливерпуль» и «Реал».

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Поединок прошел на стадионе «Энфилд».

На 14-й минуте игры Мохамед Салах забил 2-й гол «Ливерпуля». Этот гол для Салаха стал 42-м мячом в еврокубках в составе «Ливерпуля». Теперь Мохамед является единоличным лучшим бомбардиром клуба в еврокубковых турнирах.

В этой встречи также рекордом отметился и Винисиус Жуниор, который оформил дубль. Это мячи стали для него пятым и шестым для 22-летнего бразильца в этой Лиге чемпионов. Таким образом, Винисиус обновил личный рекорд результативности в турнире, так как ранее он забивал максимум 4 гола в ЛЧ.

Интересно, что гол Салаха и второй гол Винисиуса были забиты с помощью нелепых ошибок Тибо Куртуа и Алиссона. Куртуа неудачно обработал мяч, после чего египтянин забил, а Алиссон ошибся во время передачи и мяч попал в Винисиуса, после чего попал в пустые ворота.

Многие футбольные фанаты начали сравнивать такие ошибки голкиперов с игрой Лориуса Кариуса, который в финале ЛЧ 2017/18 совершил две грубые ошибки, которые привели к поражению «Ливерпуля» со счетом 1:3 «Реалу».

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Ливерпуль Реал Мадрид рекорд Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Винисиус Жуниор Мохамед Салах Тибо Куртуа Алиссон
Источник Sport.ua
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