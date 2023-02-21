23 февраля на «Луи ІІ» пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Монако» встретится с «Байером». Старт поединка запланирован на 19:45 по европейскому времени.

Монако

Клуб в последние годы закрепил за собой снова статус участника группы лидеров французского футбола. Не получается повторить успех времен Мбаппе, когда именно монегаски отобрали у ПСЖ чемпионский титул. Но и еще при Коваче, и уже с Клеманом удалось дважды кряду завоевать бронзу. Сейчас есть шансы финишировать на внутренней арене на ступеньку выше, правда, так же очевидно, что не удастся навязать реальную конкуренцию парижанам за первенство. Что не удавалось ни хорвату, ни бельгийцу, так это полноценно вернуться в Лигу чемпионов - и в 2021-м, и в 2022-м французы вылетали обидно в квалификации. Зато в Лиге Европы без особенных проблем удается проходить групповой этап. Прошлой осенью Головин и компания набрали 6 очков с Црвеной Звездой, побеждали Трабзонспор и брали ничью с Ференцварошем - этого хватило для 2-го места в квартете. В Германии, выигрывая и проигрывая, в итоге получилось оформить победные 3-2.

Байер

Команда прошлый сезон провела под руководством Георардо Сеоане, и швейцарец отплатил за доверие тем, что вернул амбициозный клуб на 3-е место в Бундеслиге - до этого не удавалось пробиваться в квартет лидеров. Но из-за ужасного старта в новом розыгрыше со специалистом попрощались еще осенью. Его преемник, Хаби Алонсо, не смог быстро все наладить. Более того, хватает проколов и после затяжного перерыва, типа 0-2 дома с Боруссией (Дортмунд) или сухого поражения Аугсбургу. Но определенный прогресс есть, в том числе аспиринщики осенью обошли Атлетико в споре за хотя бы 3-е место в группе Лиги чемпионов. В итоге они продолжают выступления, но в Лиге Европы. В прошлый четверг дома еще и не повезло, ведь уже на 9-й минуте был автогол Градецки. Вроде бы переломили ситуацию, но последнее слово осталось за гостями.

Статистика личных встреч

В 1997-м и 2014-м году в Лиге Чемпионов явно был сильнее Монако: 3 победы и ничья. Но в 2016-м уже лучше на групповом этапе оказался Байер: 1-1 во Франции, 3-0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что немцы на выезде переломят ситуацию. Ставим на Монако при форе 0 c коэффициентjv - 1,65 по Parimatch.