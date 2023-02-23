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Лига Европы
Монако
23.02.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 2 : 3
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Байер Проходит дальше
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Лига Европы
23 февраля 2023, 22:37 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:48
598
2

Голевой триллер. Байер выиграл у Монако в серии пенальти

Зрители увидели 5 забитых мячей в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2023, 22:37 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:48
598
2
Голевой триллер. Байер выиграл у Монако в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Монако» проиграл в серии пенальти «Байеру».

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Монако». Во второй игре немецкая команда отыгралась с таким же счетом (3:2)

В основное время у хозяев поля забили Виссам Бен Йеддер и Брель Эмболо, на что гости ответили точными ударами Флориана Вирца, Эсекьеля Паласиоса и Амина Адли.

В серии пенальти команда из Леверкузена победили со счетом 5:3. «Байер» по сумме двух игр вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала, 23 февраля

Монако (Франция) – Байер (Германия) – 2:3 (пен. 3:5) [первый матч – 3:2]

Голы: Бен-Йеддер, 19 (пен), Эмболо, 84 – Вирц, 13, Паласиос, 21, Адли, 58.

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Лига Европы Байер Монако серия пенальти Виссам Бен Йеддер Брель Эмболо Флориан Вирц Эсекьель Паласиос Амин Адли
Источник Sport.ua
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Khan
Наказали орков немцы , молодчаги ! 
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Mike000000
сашка,пока
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