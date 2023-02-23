Голевой триллер. Байер выиграл у Монако в серии пенальти
Зрители увидели 5 забитых мячей в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Монако» проиграл в серии пенальти «Байеру».
Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Монако». Во второй игре немецкая команда отыгралась с таким же счетом (3:2)
В основное время у хозяев поля забили Виссам Бен Йеддер и Брель Эмболо, на что гости ответили точными ударами Флориана Вирца, Эсекьеля Паласиоса и Амина Адли.
В серии пенальти команда из Леверкузена победили со счетом 5:3. «Байер» по сумме двух игр вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Лига Европы. 1/16 финала, 23 февраля
Монако (Франция) – Байер (Германия) – 2:3 (пен. 3:5) [первый матч – 3:2]
Голы: Бен-Йеддер, 19 (пен), Эмболо, 84 – Вирц, 13, Паласиос, 21, Адли, 58.
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