Голевой триллер. Байер выиграл у Монако в серии пенальти

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Монако» проиграл в серии пенальти «Байеру».

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Монако». Во второй игре немецкая команда отыгралась с таким же счетом (3:2)

В основное время у хозяев поля забили Виссам Бен Йеддер и Брель Эмболо, на что гости ответили точными ударами Флориана Вирца, Эсекьеля Паласиоса и Амина Адли.

В серии пенальти команда из Леверкузена победили со счетом 5:3. «Байер» по сумме двух игр вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала, 23 февраля

Монако (Франция) – Байер (Германия) – 2:3 (пен. 3:5) [первый матч – 3:2]

Голы: Бен-Йеддер, 19 (пен), Эмболо, 84 – Вирц, 13, Паласиос, 21, Адли, 58.