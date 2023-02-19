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Чемпионат Испании
Барселона
19.02.2023, FT 2 : 0
Кадис
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Испания
19 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:06
62
0

Без проблем. Барселона комфортно обыграла Кадис

Завершился матч 22-го тура Ла Лиги

19 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:06
62
0
Без проблем. Барселона комфортно обыграла Кадис
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, в поединке 22-го тура чемпионата Испании отношения выяснили «Бварселона» и «Кадис».

Голы Роберто и Левандовски под занавес первого тайма позволили «блаугране» добиться победы со счетом 2:0.

В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 1-е место, имея 59 очков. Второе место у «Реала», у которого 51 пункт. «Кадис» имеет 22 очка и занимает 17-ю позицию.

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Барселона» – «Кадис» – 2:0

Голы: Роберто, 43 (1:0). Левандовски, 45+1 (2:0).

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Барселона Кадис Барселона - Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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