Испания19 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:06
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Без проблем. Барселона комфортно обыграла Кадис
Завершился матч 22-го тура Ла Лиги
19 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:06
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В воскресенье, 19 февраля, в поединке 22-го тура чемпионата Испании отношения выяснили «Бварселона» и «Кадис».
Голы Роберто и Левандовски под занавес первого тайма позволили «блаугране» добиться победы со счетом 2:0.
В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 1-е место, имея 59 очков. Второе место у «Реала», у которого 51 пункт. «Кадис» имеет 22 очка и занимает 17-ю позицию.
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Барселона» – «Кадис» – 2:0
Голы: Роберто, 43 (1:0). Левандовски, 45+1 (2:0).
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