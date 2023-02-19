В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Кадисом». Со счетом 2:0 выиграли каталонцы.

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Барселона» – «Кадис» – 2:0

Голы: Роберто, 43 (1:0). Левандовски, 45+1 (2:0).

1:0! Роберто, 43 минута

2:0! Левандовски, 45+1 минута