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Чемпионат Испании
Барселона
19.02.2023, FT 2 : 0
Кадис
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Испания
19 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:27
477
0

Барселона – Кадис – 2:0. Два гола перед отдыхом. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

19 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:27
477
0
Барселона – Кадис – 2:0. Два гола перед отдыхом. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Кадисом». Со счетом 2:0 выиграли каталонцы.

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Барселона» – «Кадис» – 2:0

Голы: Роберто, 43 (1:0). Левандовски, 45+1 (2:0).

1:0! Роберто, 43 минута

2:0! Левандовски, 45+1 минута

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
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Источник Sport.ua
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