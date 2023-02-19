Испания19 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:27
477
0
Барселона – Кадис – 2:0. Два гола перед отдыхом. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги
19 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:27
477
0
В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Кадисом». Со счетом 2:0 выиграли каталонцы.
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Барселона» – «Кадис» – 2:0
Голы: Роберто, 43 (1:0). Левандовски, 45+1 (2:0).
1:0! Роберто, 43 минута
2:0! Левандовски, 45+1 минута
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 февраля 2023, 16:01 4
Парижане выиграли впервые за четыре матча
Футбол | 19 февраля 2023, 04:42 4
А ведь слова португальца три месяца назад посчитали оскорбительными...
Футбол | 19.02.2023, 18:26
Футбол | 19.02.2023, 21:39
Футбол | 19.02.2023, 18:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.02.2023, 21:05 1
18.02.2023, 07:30 29
19.02.2023, 11:27 6
18.02.2023, 17:25 20
18.02.2023, 20:25 1
18.02.2023, 16:31 26
18.02.2023, 14:11 12
18.02.2023, 18:59 9