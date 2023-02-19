В воскресенье, 19 февраля, в Барселоне на поле «Камп Ноу» состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Кадис». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Каталонская «Барселона» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 1-е место. Она в 21 матче набрала 56 очков – 18 побед, 2 ничьи, 1 поражение. В настоящий момент «блауграна» на 5 пунктов опережает мадридский «Реал», который, к тому же, провел на один поединок больше.

В пяти последних матчах Ла Лиги каталонцы победили с общим счетом 8:1. В целом же, победная серия команды Хави в чемпионате Испании насчитывает 6 матчей. В последний – и единственный – раз «Барселона» проигрывала в национальном чемпионате этого сезона 16 октября прошлого года, когда в Мадриде со счетом 1:3 уступила «Реалу». С той поры у команды идет 12-матчевая серия без поражений.

В середине нынешней недели «Барселона» провела на своем поле с «Манчестер Юнайтед» первую игру 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Кадис

«Кадис» в турнирной таблице испанского чемпионата располагается на 16-й позиции. У него 22 пункта после 21-го поединка – 5 побед, 7 ничьих, 9 поражений.

В своем последнем матче Ла Лиги «Кадис» дома со счетом 2:0 переиграл «Жирону». Этой победой команда закрыла поражение от «Атлетика» на выезде со счетом 1:4. В целом же, в четырех последних турах «Кадис» чередует поражения с победами.

Можно вспомнить, что в предыдущем сезоне в матчах с «Барселоной» «Кадис» добился перевеса. Он в домашней встрече с каталонцами довольствовался ничьей 0:0, а в столице Каталонии победил со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

Барселона: тер Штеген – Кунде, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба, Гави, де Йонг, Кессье, Рафинья, Фати, Левандовски.

Кадис: Ледесма – Карселен, Фали, Эрнандес, Арсамендия, Бонгонда, Алькарас, Фернандес, Окампо, Рожер, Гвардиола.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.21 по линии Parimatch.

19 февраля, воскресенье