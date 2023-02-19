В воскресенье, 19 февраля, в Барселоне на поле «Камп Ноу» состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Кадис».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Каталонская «Барселона» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 1-е место. Она в 21 матче набрала 56 очков – 18 побед, 2 ничьи, 1 поражение. В настоящий момент «блауграна» на 5 пунктов опережает мадридский «Реал», который, к тому же, провел на один поединок больше.

Барселона – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Кадис» в турнирной таблице испанского чемпионата располагается на 16-й позиции. У него 22 пункта после 21-го поединка – 5 побед, 7 ничьих, 9 поражений.

Барселона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция