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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 04:17 | Обновлено 19 февраля 2023, 04:45
29
0

Полузащитник Ворсклы: «Горжусь собой и командой»

Таулант Сефери – о победе на «BGV Winter Cup 2023»

19 февраля 2023, 04:17 | Обновлено 19 февраля 2023, 04:45
29
0
Полузащитник Ворсклы: «Горжусь собой и командой»
Футбол 2.0

Игрок «Ворсклы» Таулант Сефери поделился впечатлениями от победы на «BGV Winter Cup 2023». В заключительном поединке турнира полтавчане в серии пенальти одолели «Полесье» (основное время завершилось вничью со счетом 2:2).

«Горжусь собой и командой и рад, что удалось победить на «BGV Winter Cup 2023». Это результат тяжелого труда, который команда проделала до этого на тренировках. Трудный график, но, несмотря на это все, мы одержали победу», - сказал Сефери.

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Ворскла обыграла Полесье по пенальти и стала обладателем Winter Cup 2023
серия пенальти Полесье Житомир Ворскла Полтава Winter Cup 2023 Полесье - Ворскла Таулант Сефери
Источник Футбол 2.0
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