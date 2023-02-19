Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 04:17 | Обновлено 19 февраля 2023, 04:45
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Полузащитник Ворсклы: «Горжусь собой и командой»
Таулант Сефери – о победе на «BGV Winter Cup 2023»
19 февраля 2023, 04:17 | Обновлено 19 февраля 2023, 04:45
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Игрок «Ворсклы» Таулант Сефери поделился впечатлениями от победы на «BGV Winter Cup 2023». В заключительном поединке турнира полтавчане в серии пенальти одолели «Полесье» (основное время завершилось вничью со счетом 2:2).
«Горжусь собой и командой и рад, что удалось победить на «BGV Winter Cup 2023». Это результат тяжелого труда, который команда проделала до этого на тренировках. Трудный график, но, несмотря на это все, мы одержали победу», - сказал Сефери.
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