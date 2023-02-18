Товарищеские матчи
Украина. Первая лига18 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 08:30
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Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 3-го тура Winter Cup 2023
18 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 08:30
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18 февраля в 18:30 в Турции проходит решающий матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Ворскла» Полтава. Победитель поединка выиграет трофей.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Турнирная таблица:
- Ворскла (5 очков), Верес (5), Полесье (4), Левадия (1).
В случае ничьей дополнительное очко разыгрывается в серии пенальти.
Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.
Плейер будет добавлен перед началом матча.
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