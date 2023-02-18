Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
18.02.2023 18:30 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 08:30
44
0

Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 3-го тура Winter Cup 2023

18 февраля 2023, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 08:30
44
0
Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля в 18:30 в Турции проходит решающий матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Ворскла» Полтава. Победитель поединка выиграет трофей.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турнирная таблица:

  • Ворскла (5 очков), Верес (5), Полесье (4), Левадия (1).

В случае ничьей дополнительное очко разыгрывается в серии пенальти.

Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Плейер будет добавлен перед началом матча.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Главное – чемпионат. В следующем году поборемся за трофей»
Верес – Левадия – 3:1. Winter Cup 2023. Видео голов и обзор матча
Верес обыграл Левадию и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023
смотреть онлайн Winter Cup 2023 Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суд дал 5 лет пропагандисту рф, который призывал топить украинских детей
Война | 17 февраля 2023, 22:35 3
Суд дал 5 лет пропагандисту рф, который призывал топить украинских детей
Суд дал 5 лет пропагандисту рф, который призывал топить украинских детей

Телеведущий Антон Красовский должен оказаться за решеткой в Украине

Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Футбол | 18 февраля 2023, 06:20 0
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов

Валерий Василенко считает, что УАФ пойдет путем наименьшего сопротивления

ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
Футбол | 17.02.2023, 22:49
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Футбол | 17.02.2023, 08:00
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Журналист: Павелко отстранен от должности
Футбол | 17.02.2023, 14:15
Журналист: Павелко отстранен от должности
Журналист: Павелко отстранен от должности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
16.02.2023, 16:25 12
Футбол
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
16.02.2023, 21:52
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
16.02.2023, 16:50 24
Биатлон
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
16.02.2023, 22:43 3
Другие виды
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
17.02.2023, 17:36 2
Футбол
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 14:34 5
Биатлон
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 2
Футбол
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
16.02.2023, 12:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности