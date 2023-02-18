18 февраля в 18:30 в Турции проходит решающий матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Ворскла» Полтава. Победитель поединка выиграет трофей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турнирная таблица:

Ворскла (5 очков), Верес (5), Полесье (4), Левадия (1).

В случае ничьей дополнительное очко разыгрывается в серии пенальти.

Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Плейер будет добавлен перед началом матча.