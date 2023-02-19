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Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 01:10 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:22
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Полесье – Ворскла – 2:2 (пен. 4:5). Winter Cup 2023. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура предсезонного турнира в Турции
19 февраля 2023, 01:10 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:22
26
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18 февраля в 18:30 в Турции прошел решающий матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Ворскла» Полтава.
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«Ворскла» обыграла «Полесье» по пенальти (2:2, пен. 5:4), набрала 7 очков и стала обладателем Winter Cup 2023.
Winter Cup 2023
3-й тур, 18 февраля, Турция
Полесье Житомир – Ворскла Полтава – 2:2 (пен. 4:5)
Голы: Кисленко, 12, Чеснаков, 67 (автогол) – Сефери, 46, Фелипе, 76.
Турнирная таблица:
- Ворскла (7 очков), Полесье и Верес (по 5), Левадия (1).
Видеозапись матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
11’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
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