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Товарищеские матчи
Полесье
18.02.2023, FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Ворскла
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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 01:10 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:22
26
0

Полесье – Ворскла – 2:2 (пен. 4:5). Winter Cup 2023. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура предсезонного турнира в Турции

19 февраля 2023, 01:10 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:22
26
0
Полесье – Ворскла – 2:2 (пен. 4:5). Winter Cup 2023. Видео голов и обзор
ФК Ворскла Полтава

18 февраля в 18:30 в Турции прошел решающий матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Ворскла» Полтава.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» обыграла «Полесье» по пенальти (2:2, пен. 5:4), набрала 7 очков и стала обладателем Winter Cup 2023.

Winter Cup 2023

3-й тур, 18 февраля, Турция

Полесье Житомир – Ворскла Полтава 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Кисленко, 12, Чеснаков, 67 (автогол) – Сефери, 46, Фелипе, 76.

Турнирная таблица:

  • Ворскла (7 очков), Полесье и Верес (по 5), Левадия (1).

Видеозапись матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
11’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
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Источник Sport.ua
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