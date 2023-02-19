18 февраля в 18:30 в Турции прошел решающий матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Ворскла» Полтава.

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«Ворскла» обыграла «Полесье» по пенальти (2:2, пен. 5:4), набрала 7 очков и стала обладателем Winter Cup 2023.

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Winter Cup 2023

3-й тур, 18 февраля, Турция

Полесье Житомир – Ворскла Полтава – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Кисленко, 12, Чеснаков, 67 (автогол) – Сефери, 46, Фелипе, 76.

Турнирная таблица:

Ворскла (7 очков), Полесье и Верес (по 5), Левадия (1).

Видеозапись матча