Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла обыграла Полесье по пенальти и стала обладателем Winter Cup 2023
Товарищеские матчи
Полесье
18.02.2023, FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:02
669
0

Ворскла обыграла Полесье по пенальти и стала обладателем Winter Cup 2023

В Турции завершился товарищеский турнир с участием четырех команд

18 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:02
669
0
Ворскла обыграла Полесье по пенальти и стала обладателем Winter Cup 2023
Футбол 2.0

18 февраля в 18:30 в Турции прошел решающий матч 3-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» Житомир и «Ворскла» Полтава.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» обыграла «Полесье» по пенальти (2:2, пен. 5:4), набрала 7 очков и стала обладателем Winter Cup 2023.

Winter Cup 2023

3-й тур, 17 февраля, Турция

Полесье Житомир – Ворскла Полтава 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Кисленко, 12, Чеснаков, 67 (автогол) – Сефери, 46, Фелипе, 76.

Турнирная таблица:

  • Ворскла (7 очков), Полесье и Верес (по 5), Левадия (1).

Видеозапись матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
11’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
По теме:
Полесье – Ворскла. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Черноморце
Юрий ВИРТ: «Главное – чемпионат. В следующем году поборемся за трофей»
Полесье Житомир Ворскла Полтава Winter Cup 2023 Полесье - Ворскла серия пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
Биатлон | 18 февраля 2023, 14:11 11
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете

Чемпионами мира стали французы

Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Футбол | 18 февраля 2023, 09:20 44
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов

Валерий Василенко считает, что УАФ пойдет путем наименьшего сопротивления

5 голов и удаление. Верес проиграл Валмиере в товарищеском матче
Футбол | 18.02.2023, 19:55
5 голов и удаление. Верес проиграл Валмиере в товарищеском матче
5 голов и удаление. Верес проиграл Валмиере в товарищеском матче
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Футбол | 18.02.2023, 08:59
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Футбол | 18.02.2023, 11:22
Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
17.02.2023, 11:46 22
Футбол
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
17.02.2023, 12:15 6
Футбол
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 4
Футбол
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
17.02.2023, 20:23
Биатлон
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
17.02.2023, 17:36 3
Футбол
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
17.02.2023, 14:30 7
Футзал
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
18.02.2023, 08:39
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности