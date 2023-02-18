Реал в погоне за Барсой. Вальверде и Асенсио сломили сопротивление Осасуны
Галактикос отстают от каталонского клуба на 5 очков, у Барсы игра в запасе
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.
У галактикос голами отличились Федерико Вальверде и Марко Асенсио.
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе у хозяев поля, поскольку восстановился после травмы основной вратарь Тибо Куртуа.
«Реал» набрал 51 очко и занимает 2-е место, продолжая погоню за лидером. У «Барселоны» на 5 очков больше и одна игра в запасе. «Осасуна» с 30 очками замыкает топ-10 Ла Лиги.
Ла Лига. 22-й тур, 18 февраля
Осасуна – Реал – 0:2
Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Вальверде, 78 мин.
ГОЛ! 0:2. Асенсио, 90+2 мин.
События матча
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