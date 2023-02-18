Реал в погоне за Барсой. Вальверде и Асенсио сломили сопротивление Осасуны

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

У галактикос голами отличились Федерико Вальверде и Марко Асенсио.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе у хозяев поля, поскольку восстановился после травмы основной вратарь Тибо Куртуа.

«Реал» набрал 51 очко и занимает 2-е место, продолжая погоню за лидером. У «Барселоны» на 5 очков больше и одна игра в запасе. «Осасуна» с 30 очками замыкает топ-10 Ла Лиги.

Ла Лига. 22-й тур, 18 февраля

Осасуна – Реал – 0:2

Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Вальверде, 78 мин.

ГОЛ! 0:2. Асенсио, 90+2 мин.