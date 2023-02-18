В субботу, 18 февраля, в Памплоне на поле «Эстадио Эль Садар» состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Осасуна» примет «Реал».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Клуб из Памплоны в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает 9-е место с 30-ю очками после 21 матча. В активе у «Осасуны» 8 побед при шести ничьих, в пассиве – 7 поражений.

Осасуна – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

К игре в Памплоне «Реал» подходит на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. У него 48 очков после 21 поединка – 15 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Выше «галактикос» располагается только «Барселона», имеющая 56 пунктов.