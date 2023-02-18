В субботу, 18 февраля, в Памплоне на поле «Эстадио Эль Садар» состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Осасуна» примет «Реал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Осасуна

Клуб из Памплоны в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает 9-е место с 30-ю очками после 21 матча. В активе у «Осасуны» 8 побед при шести ничьих, в пассиве – 7 поражений.

В четырех последних матчах памплонцы обходились без побед. В последний на сегодня раз они выиграли 14 января – дома одолели «Мальорку» со счетом 1:0. Затем «Осасуна» сыграна на выезде вничью 1:1 с «Эльче», проиграла на своем поле «Атлетико» 0:1, а также поделила очка в гостях с «Эспаньолом» (1:1) и «Вальядолидом» (0:0).

Если взять только домашние показатели, то «Осасуна» имеет в нынешней Примере 7-й результат. Она на «Эстадио Эль Садар» провела 10 матчей, в которых добилась 6-ти побед и 4 раза проиграла.

Реал

Главная новость для украинских болельщиков из стана мадридского «Реала» в преддверие его визита к «Осасуне» – это возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа. Об этом заявил наставник команды Карло Анчелотти. Тренер сообщил, что бельгиец однозначно вернется в ворота команды, откуда вытеснит украинца Андрея Лунина.

К игре в Памплоне «Реал» подходит на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. У него 48 очков после 21 поединка – 15 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Выше «галактикос» располагается только «Барселона», имеющая 56 пунктов.

В пяти последних матчах в Ла Лиге «Реал» одержал три побед и по одному разу сыграл вничью и проиграл. Уступили мадридцы 5 февраля на выезде «Мальорке» со счетом 0:1, после чего реабилитировались крупной домашней победой над «Эльче» – 4:0.

В гостевых матчах сезона в Испании «Реал» набрал 24 очка – 8 побед и 3 поражения. Это третий текущей показатель в лиге.

Ориентировочные составы

Осасуна: Фернандес – Морено, Эрнандес, Д.Гарсия, У.Гарсия, Монкайола, Гомес, Торро, Брашанац, К.Гарсия, Будимир.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба, Себальос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Родриго, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.83 по линии Parimatch.

18 февраля, суббота