Трубин был бессилен. Опытный форвард Ренна забил в ворота Шахтера

В четверг, 16 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном».

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Матч проходит в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Счет в матче открыл Дмитрий Крыськив на 11-й минуте игры. Сначала удар нанес Богдан Михайличенко. Его выстрел парировал голкипер, после чего мяч отскочил в поле, где на добивании оказался Дмитрий.

На 45-й минуте игры преимущество донецкой команды удвоил Артем Бондаренко, который успешно реализовал 11-метровый, точно пробив в левый нижний угол ворот.

На 59-й минуте поединка счет стал 2:1. Отличился Карл Токо-Экамби после идеального паса от Жереми Доку. 30-летний форвард выиграл борьбу за мяч и отправил его в правый угол ворот. Анатолий Трубин был бессилен.

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