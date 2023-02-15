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Лига Европы
15 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:55
329
0

Шахтер – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 19:45 поединок 1/16 финала Лиги Европы

15 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:55
329
0
Шахтер – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» сыграет против «Ренна». Поединок пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 19.45 по киевскому времени.

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«Шахтер» только начинает втягиваться в сезон, не имея серьезной игровой практики, тогда как «красно-черные» уже давно играют официальные матчи. С точки зрения игрового тонуса и функциональной готовности французская команда будет иметь очевидное преимущество. Однако будем забывать и тот факт, что «Ренн» в последних матчах внутреннего первенства не впечатляет: команда переживает небольшой игровой кризис.

Все это вместе взятое дает основания полагать, что матч получится конкурентным и сложным для обеих сторон.

Шахтер – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Поединок Шахтер - Ренн в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Шахтер – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 1/16 финала 🏆 Лиги Европы между командами Шахтер и Ренн, который пройдет 16 февраля в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Шахтера

1 голос 50 %

Ничья

1 голос 50 %

Минимальная победа Ренна

0 голосов 0.1 %

Крупная победа Ренна

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Источник Sport.ua
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