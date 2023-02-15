Шахтер – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 19:45 поединок 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» сыграет против «Ренна». Поединок пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 19.45 по киевскому времени.
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«Шахтер» только начинает втягиваться в сезон, не имея серьезной игровой практики, тогда как «красно-черные» уже давно играют официальные матчи. С точки зрения игрового тонуса и функциональной готовности французская команда будет иметь очевидное преимущество. Однако будем забывать и тот факт, что «Ренн» в последних матчах внутреннего первенства не впечатляет: команда переживает небольшой игровой кризис.
Все это вместе взятое дает основания полагать, что матч получится конкурентным и сложным для обеих сторон.
Шахтер – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Поединок Шахтер - Ренн в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Шахтер – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Крупная победа Ренна
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