Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Экс-хавбек «синих» считает, что украинец не доиграл эпизод
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул считает, что Михаил Мудрик частично виноват в пропущенном голе в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). Мудрик находился ближе всего к Кариму Адейеми, но позволил сопернику убежать в отрыв.
«Мудрика нужно немного покритиковать. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: «Я могу забить гол, если мяч упадет на край штрафной площади. Но когда ты понимаешь, что мяч уже выбит – включайся в оборону. А он позволил Адейеми убежать от него. Быстрые игроки могут потерять концентрацию, потому что чувствуют, что это может сойти им с рук», – сказал Джо Коул.
Ранее Джо Коул сравнивал Мудрика с Арьеном Робеном.
Отметим, что Михаил Мудрик получил низкую оценку за поединок против дортмундской «Боруссии».
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