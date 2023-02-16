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  4. Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Лига чемпионов
16 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:00
2801
3

Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии

Экс-хавбек «синих» считает, что украинец не доиграл эпизод

16 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:00
2801
3
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул считает, что Михаил Мудрик частично виноват в пропущенном голе в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). Мудрик находился ближе всего к Кариму Адейеми, но позволил сопернику убежать в отрыв.

«Мудрика нужно немного покритиковать. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: «Я могу забить гол, если мяч упадет на край штрафной площади. Но когда ты понимаешь, что мяч уже выбит – включайся в оборону. А он позволил Адейеми убежать от него. Быстрые игроки могут потерять концентрацию, потому что чувствуют, что это может сойти им с рук», – сказал Джо Коул.

Ранее Джо Коул сравнивал Мудрика с Арьеном Робеном.

Отметим, что Михаил Мудрик получил низкую оценку за поединок против дортмундской «Боруссии».

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Михаил Мудрик Челси Джо Коул
Источник Metro
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Tatiana Tam
А то негідник! Як він посмів критикувати Мурзіка?!
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+5
Burevestnik
а може Мудрику не давали команду швидко повертатись в оборону.
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0
umnuy2
вчера конечно фиаско было у мудрика....Арс лохи упустили его и чемпионство а так бы лучше было и арсу и мишку
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0
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