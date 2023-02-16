Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул считает, что Михаил Мудрик частично виноват в пропущенном голе в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). Мудрик находился ближе всего к Кариму Адейеми, но позволил сопернику убежать в отрыв.

«Мудрика нужно немного покритиковать. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: «Я могу забить гол, если мяч упадет на край штрафной площади. Но когда ты понимаешь, что мяч уже выбит – включайся в оборону. А он позволил Адейеми убежать от него. Быстрые игроки могут потерять концентрацию, потому что чувствуют, что это может сойти им с рук», – сказал Джо Коул.

Ранее Джо Коул сравнивал Мудрика с Арьеном Робеном.

Отметим, что Михаил Мудрик получил низкую оценку за поединок против дортмундской «Боруссии».