Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ

В среду, 15 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Мэйсона Маунта. Статистические порталы WhoScored и SofaScore после матча выставили Михаилу примерно одинаковые оценки: от WhoScored Мудрик получил 6.5 баллов, а от SofaScore – 6.6.

За игру Мудрик отдал 11 точных пасов, 0 раз пробил, 1 раз заблокировал удар, 1 раз сфолил, 2 раза заработал фолл на себе, и дважды обыграл соперника.

В итоге Мудрик стал худшем полевым игроком со стартового состава «Челси» по версии WhoScored. Ниже оценку получил только Кепа Аррисабалага.