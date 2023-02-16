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  4. Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Лига чемпионов
16 февраля 2023, 00:50 |
1109
5

Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ

Поединок 1/8 финала ЛЧ между «Челси» и дортмундским клубом завершился поражением лондонцев

16 февраля 2023, 00:50 |
1109
5
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 15 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Мэйсона Маунта. Статистические порталы WhoScored и SofaScore после матча выставили Михаилу примерно одинаковые оценки: от WhoScored Мудрик получил 6.5 баллов, а от SofaScore – 6.6.

За игру Мудрик отдал 11 точных пасов, 0 раз пробил, 1 раз заблокировал удар, 1 раз сфолил, 2 раза заработал фолл на себе, и дважды обыграл соперника.

В итоге Мудрик стал худшем полевым игроком со стартового состава «Челси» по версии WhoScored. Ниже оценку получил только Кепа Аррисабалага.

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Мэйсон Маунт Кепа Аррисабалага Боруссия Дортмунд Михаил Мудрик Челси Лига чемпионов Боруссия Д - Челси SofaScore WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 5
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Обсервер Влад
Мудрик назло таку донну гру показує - образився, що його не продали в Арсенал і тепер сподівається, що американські мішки з грошима(власники Челсі) поскоріше сплавлять його кудись з Челсі. Правда Арсеналу такий бокопор також уже не потрібний. Наступного сезону прийдеться Мудрику разом з Миколенком десь в Чемпіоншипі лавки протирати.
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fitnes_sports066
Эта картина 100 лям стоит. Лично Срна торги вел
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