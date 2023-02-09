Джо КОУЛ: «Игра Мудрика в Челси напоминает мне стиль Арьена Роббена»

Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал игру украинского вингера синих Михаила Мудрика:

«Он станет лучшим игроком «Челси». Он выглядит фантастическим футболистом атаки, который может обыграть соперника, обрадовать публику. И у него отличные ноги.

Он напоминает мне Арьена Роббена тем, как обгоняет игроков короткими рывками и принимает правильные решения в последней трети поля. Я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше, так что «Челси» заполучил его в нужное время.

Ему просто нужно успокоиться. Это большой прыжок из Украины в Английскую Премьер-лигу, поэтому нужно дать ему некоторое время. Но я буду очень рад, когда он научится играть под руководством Гарри Поттера.

Первая задача Грэма Поттера будет заключаться в том, чтобы добиться какой-то плавности и дать игрокам понять, чего он хочет, что ожидается и что он пытается сделать.

Игроки, которые находятся на скамейке запасных, должны быть профессионалами. Они должны были знать еще до того, как пришли, что им придется столкнуться с огромными проблемами, чтобы попасть в состав. Эти игроки должны будут взять на себя ответственность за свое будущее. Если они не будут счастливы, у них появится возможность уйти.

В следующие два окна у «Челси» тоже будет большая смена игроков. Но у команды есть сильный костяк: Тиаго Силва, Сезар Аспиликуэта, Рис Джеймс, Мэйсон Маунт. Так что принципы сохранятся, и я думаю, команда будет оставаться в порядке».

«Челси» занимает лишь 9-е место в Премьер-лиге, отставая на 10 очков от топ-4, зоны Лиги чемпионов. В субботу, 11 февраля, «Челси» сыграет на выезде против «Вест Хэма».