Джейми КАРРАГЕР: «Мудрик будет ужасом для защитников»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением по поводу перспектив Михаила Мудрика в «Челси»:

«Мудрик сразу показал что-то, когда вышел на поле против «Ливерпуля», который хорошо справился, чтобы сохранить счёт 0:0. Михаил был фантастичен, когда появился в игре. Речь идёт не только о скорости, что было очевидно.

У него очень быстрые ноги, как у Азара, одного из лучших игроков «Челси», которых мы видели в АПЛ. Он принимает мяч в нужных позициях, имеет низкий центр тяжести, видит игроков. Это не о скорости, а о футбольных умениях. Понимание, где находятся его партнёры. Думаю, он будет ужасом для защитников».

Вчера Мудрик был заменен в перерыве матча против «Фулхэма».