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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Мудрик будет ужасом для защитников»
Англия
04 февраля 2023, 11:44 |
1322
5

Джейми КАРРАГЕР: «Мудрик будет ужасом для защитников»

Легенда «Ливерпуля» – о перспективах Михаила Мудрика в АПЛ

04 февраля 2023, 11:44 |
1322
5
Джейми КАРРАГЕР: «Мудрик будет ужасом для защитников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением по поводу перспектив Михаила Мудрика в «Челси»:

«Мудрик сразу показал что-то, когда вышел на поле против «Ливерпуля», который хорошо справился, чтобы сохранить счёт 0:0. Михаил был фантастичен, когда появился в игре. Речь идёт не только о скорости, что было очевидно.

У него очень быстрые ноги, как у Азара, одного из лучших игроков «Челси», которых мы видели в АПЛ. Он принимает мяч в нужных позициях, имеет низкий центр тяжести, видит игроков. Это не о скорости, а о футбольных умениях. Понимание, где находятся его партнёры. Думаю, он будет ужасом для защитников».

Вчера Мудрик был заменен в перерыве матча против «Фулхэма».

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Джейми Каррагер Михаил Мудрик Челси
Источник Sky Sports
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Комментарии 5
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ALM
Поки що захисники Фулхема навели на Мудрика жах і він загубився на своєму фланзі
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+1
dd22ff33
Мудрик неплохо бы подошел как игрок замены, выходящий во втором тайме. Как раз когда все уже немного устали, он может применять свою скорость и действительно освежать игру. Зарабатывать на себе желтые карточки, забегать, проходить защитников на дриблинге, делать обостряющие передачи. Все это он может делать при условии, что игра будет более открыта, как было против Ливерпуля. 
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+1
Pop Pop
Дійсно Мудрик грає жахливо,гра з Фулгемом тому підтвердження,це найжахливіший трансфер Челсі за всю історію,Ахметов всіх надурив-рудий чорт!
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-1
Viktor Tarator
фу їбаний маунт ,заїбав він
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-1
Alex906
Мудрику нужно было переходить в Вестхэм .Там у него было бы много простора 
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-1
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