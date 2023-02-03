Англия03 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 23:27
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Неудачный тайм. Мудрика заменили в перерыве матча Челси – Фулхэм
Украинский вингер сыграл всего 45 минут
03 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 23:27
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Сегодня Михаил Мудрик вышел в основе «Челси» на матч АПЛ против «Фулхэма». Однако уже в перерыве 22-летний украинский вингер был заменен на Чуквунонсо Мадуэке.
Первый тайм в исполнении Мудрика вышел неудачным: 0 ударов, 0 попыток дриблинга и лишь 19 касаний мяча за тайм. Точность передач составила 69%, Мудрик 6 раз потерял мяч и выиграл лишь 1 единоборство из 5.
Это был второй матч Мудрика за «Челси». Дебютировал он две недели назад в матче АПЛ против «Ливерпуля».
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Комментарии 4
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Я розчарований.... з позиційною грою у Мудрика великі проблеми..... як при атаці, так і при обороні... було відчуття ніби він не може собі найти місця на полі..... не встигав за діями на полі, імітація відбору, в атаці був малоактивним і малоефективним.... провал одним словом....хоч і саме Челсі гавняно грає..... надіюсь з цієї гри будуть виведені правильні висновки і ми ще побачимо як він розриває АПЛ.... головне, не посипати голову попелом
ця статистика фігня... якщо об'єктивно по грі, то у нього навіть не було фактично можливості себе проявить. Майже всі паси на Мудрика йшли в боротьбу, а не на вільний простір. Час покаже..
Печально(
Челси Фулхем
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