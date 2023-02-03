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  4. Неудачный тайм. Мудрика заменили в перерыве матча Челси – Фулхэм
Англия
03 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 23:27
1143
2

Неудачный тайм. Мудрика заменили в перерыве матча Челси – Фулхэм

Украинский вингер сыграл всего 45 минут

03 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 23:27
1143
2
Неудачный тайм. Мудрика заменили в перерыве матча Челси – Фулхэм
ФК Челси. Михаил Мудрик

Сегодня Михаил Мудрик вышел в основе «Челси» на матч АПЛ против «Фулхэма». Однако уже в перерыве 22-летний украинский вингер был заменен на Чуквунонсо Мадуэке.

Первый тайм в исполнении Мудрика вышел неудачным: 0 ударов, 0 попыток дриблинга и лишь 19 касаний мяча за тайм. Точность передач составила 69%, Мудрик 6 раз потерял мяч и выиграл лишь 1 единоборство из 5.

Это был второй матч Мудрика за «Челси». Дебютировал он две недели назад в матче АПЛ против «Ливерпуля».

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Михаил Мудрик Челси Челси - Фулхэм Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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dim4uk007
Я розчарований.... з позиційною грою у Мудрика великі проблеми..... як при атаці,  так і при обороні... було відчуття ніби він не може собі найти місця на полі..... не встигав за діями на полі,  імітація відбору, в атаці був малоактивним і малоефективним.... провал одним словом....хоч і саме Челсі гавняно грає..... надіюсь з цієї гри будуть виведені правильні висновки і ми ще побачимо як він розриває АПЛ.... головне,  не посипати голову попелом
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0
Bond
ця статистика фігня... якщо об'єктивно по грі, то у нього навіть не було фактично можливості себе проявить. Майже всі паси на Мудрика йшли в боротьбу, а не на вільний простір. Час покаже..
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0
Flashback
Печально(
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0
romanchik.8409
Челси Фулхем
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0
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