Неудачный тайм. Мудрика заменили в перерыве матча Челси – Фулхэм

Сегодня Михаил Мудрик вышел в основе «Челси» на матч АПЛ против «Фулхэма». Однако уже в перерыве 22-летний украинский вингер был заменен на Чуквунонсо Мадуэке.

Первый тайм в исполнении Мудрика вышел неудачным: 0 ударов, 0 попыток дриблинга и лишь 19 касаний мяча за тайм. Точность передач составила 69%, Мудрик 6 раз потерял мяч и выиграл лишь 1 единоборство из 5.

Это был второй матч Мудрика за «Челси». Дебютировал он две недели назад в матче АПЛ против «Ливерпуля».