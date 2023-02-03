Англия03 февраля 2023, 21:07 |
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Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом
Первый выход в основе для украинца
03 февраля 2023, 21:07 |
2526
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Сегодня, 3 февраля, «Челси» в матче 22-го тура АПЛ дома сыграет с «Фулхэмом». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. В основе «Челси» впервые выйдет Михаил Мудрик. Дебютирует в составе «Синих» еще одно звездное зимнее приобретение – хавбек Энцо Фернандес.
Состав «Челси»: Кепа, Джеймс, Тиаго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Галлахер, Энцо Фернандес, Маунт, Зиеш, Хаверц, Мудрик
Come on Chelsea! ✌️@ParimatchGlobal | #CheFul pic.twitter.com/tDLahmY7BS— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 3, 2023
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Надеюсь справится, а если нет, то будут варианты,а у Челси их очень много, не смотря на травмы