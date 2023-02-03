Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом

Сегодня, 3 февраля, «Челси» в матче 22-го тура АПЛ дома сыграет с «Фулхэмом». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. В основе «Челси» впервые выйдет Михаил Мудрик. Дебютирует в составе «Синих» еще одно звездное зимнее приобретение – хавбек Энцо Фернандес.

Состав «Челси»: Кепа, Джеймс, Тиаго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Галлахер, Энцо Фернандес, Маунт, Зиеш, Хаверц, Мудрик