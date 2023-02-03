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  4. Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом
Англия
03 февраля 2023, 21:07 |
2526
12

Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом

Первый выход в основе для украинца

03 февраля 2023, 21:07 |
2526
12
Мудрик – в основе Челси на матч с Фулхэмом
ФК Челси. Михаил Мудрик

Сегодня, 3 февраля, «Челси» в матче 22-го тура АПЛ дома сыграет с «Фулхэмом». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. В основе «Челси» впервые выйдет Михаил Мудрик. Дебютирует в составе «Синих» еще одно звездное зимнее приобретение – хавбек Энцо Фернандес.

Состав «Челси»: Кепа, Джеймс, Тиаго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Галлахер, Энцо Фернандес, Маунт, Зиеш, Хаверц, Мудрик

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Челси Михаил Мудрик Челси - Фулхэм Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник ФК Челси
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Комментарии 12
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avk2307
Фулхем команда очень боевая, Мудрику придётся попотеть.
Надеюсь справится, а если нет, то будут варианты,а у Челси их очень много, не смотря на травмы
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+2
⬆️
Это победа пенсионеров над дачниками.
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0
romanchik.8409
Удачи Михаил
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Mr Voevudskiy
Ещё бы энергофашисты свет вернули..
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-3
mayakovskiy1
А Витя Цыганков пока язык учит))
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-7
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