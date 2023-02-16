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Лига чемпионов
16 февраля 2023, 11:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:40
7609
9

Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ

Лондонский клуб проиграл первый матч 1/8 финала ЛЧ «Боруссии Д» со счетом 0:1

16 февраля 2023, 11:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:40
7609
9
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 15 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Мэйсона Маунта. Статистические порталы WhoScored и SofaScore после матча выставили Михаилу примерно одинаковые оценки: от WhoScored Мудрик получил 6.5 баллов, а от SofaScore – 6.6.

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Многие болельщики «Челси» все больше и больше перестают верить в то, что Мудрик начнет показывать хороший футбол. В Twitter появился хэштег «Мудрик 007», что означает 0 голов, 0 ассистов и 7 игр. Пока что у Михаила 4 игры за «пенсионеров», поэтому фанаты просто пророчат ему такой результат. Однако остаются и те, которые все еще надеются и верят, что украинец найдет свою игру и будет блистать за «Челси»:

george: «Мудрик 007 – загрузка...».

CM: «Просто надеюсь, что Поттер не посадит Мудрика на скамейку запасных на выходных, это не принесет ему пользы. Как только мы начнем играть и забивать, он будет полон уверенности, забивая голы и отдавая голевые передачи».

DelaJonze: «Я не могу врать. Мудрик не особенный. Такой мягкий балерин. Нет шоу».

spitSMITH: «Я думаю, Мудрик вчера играл нормально, несколько глупых пасов, но он все еще учится. Все будет хорошо, без сомнения».

Propa Chels: «Первое касание хуже, чем у Лукаку».

Sandty: «Может Кукурелья и пасует только назад, но проблема Мудрика не в этом...».

ichwane la zulu: «Мудрик был худшим в составе «Челси» вчера».

Baba stan: «Сейчас я бы предпочел Стерлинга вместо Мудрика».

Damian: «Я думаю, что вчера Мудрик был искрой в игре, и временами «Боруссии» было трудно с ним справиться. Хотя он еще «ржавый». Несколько неудачных касаний и неудачные передачи. Я думаю, если у него будет немного больше игрового времени, больше мяча у его ног, он будет очень хорош».

Nitty Natasha: «Я хотел бы поднять свою чашку чая и поблагодарить Мудрика.. Я надеюсь, что он покажет больше крутых выступлений вместе с Хаверцом».

Nicolás Castelli: «Теперь мы знаем, почему Кукурелья не отдавал на Мудрика. Он не может принять и контролировать мяч!».

Zartek: «Я не хочу, чтобы «Челси» играл с Мудриком».

Burhan Ali: «Мудрик – качественный игрок, но он явно не вошел в команду, и его нужно какое-то время использовать в качестве ударной замены, чтобы отвлечь от него внимание. Стерлинг сразу же попадет в основу, как только придет в форму».

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реакция болельщиков Боруссия Дортмунд Михаил Мудрик Челси Лига чемпионов Боруссия Д - Челси болельщики фанаты
Источник Twitter
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Комментарии 9
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Tatiana Tam
Ще 2-3 такі феєричні матчі як 3 останні, сяде на банку, а там вже літом оренда близько
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+5
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Khan
Что то с каждым новым матчем во мне крепнет уверенность в том что трансфер Миши был всего лишь легальным способом для выравнивания денежного баланса Шахтёра! Надеюсь это всего лишь моя паранойя и любовь к теориям заговора , но не удивлюсь если он в конце сезона приедет домой в аренду на 2 года с правом выкупа лямов за 25-30 ! Так сказать для дальнейшего роста ! 
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+4
DK1961
Путем жесточайшего давления палкинд с серуном заставили парня перейти в Челси. Не его это клуб, сердцу не прикажешь...
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+2
Gorok
АПЛ це не його
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0
bzzzzzz
у челси за последние 8 игр аж 3 гола, нуда конечно только мудрик и виноват что не сделал асисты и голы
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0
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