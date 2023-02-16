Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ

В среду, 15 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Мэйсона Маунта. Статистические порталы WhoScored и SofaScore после матча выставили Михаилу примерно одинаковые оценки: от WhoScored Мудрик получил 6.5 баллов, а от SofaScore – 6.6.

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Многие болельщики «Челси» все больше и больше перестают верить в то, что Мудрик начнет показывать хороший футбол. В Twitter появился хэштег «Мудрик 007», что означает 0 голов, 0 ассистов и 7 игр. Пока что у Михаила 4 игры за «пенсионеров», поэтому фанаты просто пророчат ему такой результат. Однако остаются и те, которые все еще надеются и верят, что украинец найдет свою игру и будет блистать за «Челси»:

george: «Мудрик 007 – загрузка...».

CM: «Просто надеюсь, что Поттер не посадит Мудрика на скамейку запасных на выходных, это не принесет ему пользы. Как только мы начнем играть и забивать, он будет полон уверенности, забивая голы и отдавая голевые передачи».

DelaJonze: «Я не могу врать. Мудрик не особенный. Такой мягкий балерин. Нет шоу».

spitSMITH: «Я думаю, Мудрик вчера играл нормально, несколько глупых пасов, но он все еще учится. Все будет хорошо, без сомнения».

Propa Chels: «Первое касание хуже, чем у Лукаку».

Sandty: «Может Кукурелья и пасует только назад, но проблема Мудрика не в этом...».

ichwane la zulu: «Мудрик был худшим в составе «Челси» вчера».

Baba stan: «Сейчас я бы предпочел Стерлинга вместо Мудрика».

Damian: «Я думаю, что вчера Мудрик был искрой в игре, и временами «Боруссии» было трудно с ним справиться. Хотя он еще «ржавый». Несколько неудачных касаний и неудачные передачи. Я думаю, если у него будет немного больше игрового времени, больше мяча у его ног, он будет очень хорош».

Nitty Natasha: «Я хотел бы поднять свою чашку чая и поблагодарить Мудрика.. Я надеюсь, что он покажет больше крутых выступлений вместе с Хаверцом».

Nicolás Castelli: «Теперь мы знаем, почему Кукурелья не отдавал на Мудрика. Он не может принять и контролировать мяч!».

Zartek: «Я не хочу, чтобы «Челси» играл с Мудриком».

Burhan Ali: «Мудрик – качественный игрок, но он явно не вошел в команду, и его нужно какое-то время использовать в качестве ударной замены, чтобы отвлечь от него внимание. Стерлинг сразу же попадет в основу, как только придет в форму».