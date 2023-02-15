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Металлист 1925
14.02.2023, FT 1 : 0
АГМК
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 15:47 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:28
197
0

Металлист 1925 – АГМК – 1:0. Идеальное соло Русина. Видео гола, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

15 февраля 2023, 15:47 | Обновлено 15 февраля 2023, 16:28
197
0
Металлист 1925 – АГМК – 1:0. Идеальное соло Русина. Видео гола, обзор матча
ФК Металист 1925

Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист 1925» в заключительном спарринге турецкого сбора померился силами с командой АГМК из Узбекистана.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу харьковчан, в рядах которых на 56-й минуте голом отметился Ростислав Русин.

Это была девятая контрольная встреча «Металлиста 1925» в Турции. Она подвела черту под программой зимних спаррингов команды.

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Металлист 1925 видео голов и обзор АГМК товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Ростислав Русин
Источник Sport.ua
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