Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист 1925» в заключительном спарринге турецкого сбора померился силами с командой АГМК из Узбекистана.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу харьковчан, в рядах которых на 56-й минуте голом отметился Ростислав Русин.

Это была девятая контрольная встреча «Металлиста 1925» в Турции. Она подвела черту под программой зимних спаррингов команды.