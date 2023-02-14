Металлист 1925 минимально обыграл узбекский АГМК на сборе в Турции

Во вторник, 14 февраля, состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и узбекским клубом АГМК.

Украинский клуб минимально победил благодаря точному удару Ростислава Русина.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – АГМК – 1:0

Гол: Русин 56

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков (Коваленко И. 76), Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок (к) (Ногейра 16), Бычек, Русин, Ременюк (игрок на просмотре 68), Чирук (Островский 81)

Запас: Потимков И., Кравченко.