Товарищеские матчи
14.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 16:31 |
151
0
Металлист 1925 минимально обыграл узбекский АГМК на сборе в Турции
Единственный гол был забит во втором тайма
14 февраля 2023, 16:31 |
151
0
Во вторник, 14 февраля, состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и узбекским клубом АГМК.
Украинский клуб минимально победил благодаря точному удару Ростислава Русина.
Контрольный матч
«Металлист 1925» – АГМК – 1:0
Гол: Русин 56
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков (Коваленко И. 76), Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок (к) (Ногейра 16), Бычек, Русин, Ременюк (игрок на просмотре 68), Чирук (Островский 81)
Запас: Потимков И., Кравченко.
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